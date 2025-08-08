JPNN.com

Cek Layanan Samsat Keliling di Bali Jumat (8/8), Ini Jadwal dan Lokasinya!

Jumat, 08 Agustus 2025 – 06:44 WIB
Ilustrasi layanan Samsat Keliling di Bali. Foto: Instagram @samsatjembrana

bali.jpnn.com, DENPASAR - Layanan Samsat Keliling kembali hadir di Bali pada bulan Agustus 2025.

Semeton Bali bisa mendatangi sejumlah layanan Samsat Keliling yang disediakan untuk memperpanjang dokumen kendaraan milik para wajib pajak.

Tujuan layanan Samsat Keliling adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat proses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Jumat hari ini (8/8), layanan Samsat Keliling hadir di sejumlah kota dan kabupaten di Provinsi Bali.

Layanan Samsat Keliling di Kota Denpasar hadir di Puri Peguyangan mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 11.00 WITA.

Di Kabupaten Jembrana, layanan Samsat Keliling hadir di areal parkir Pemkab Jembrana di Kelurahan Dauhwaru mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.

Untuk mengurus perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pada layanan Samsat keliling, ada beberapa persyaratan yang harus Anda penuhi.

Pertama, KTP asli dan fotokopi.

Layanan Samsat Keliling di Bali, Jumat 8 Agustus Juli 2025 di Denpasar dan Jembrana, cek jadwal dan lokasinya semeton.
