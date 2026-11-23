bali.jpnn.com, DENPASAR - Handara Golf & Resort Bali kembali menorehkan prestasi di kancah internasional.

Destinasi golf ikonik di dataran tinggi Bedugul, Tabanan, Bali ini dinobatkan sebagai Asia’s Best Eco-Friendly Golf Facility dalam ajang bergengsi World Golf Awards 2026.

Gelar bergengsi ini diraih Handara untuk kedua kalinya secara berturut-turut, setelah sebelumnya menyabet penghargaan serupa pada 2025 lalu.

Pencapaian ini terasa semakin istimewa karena bertepatan dengan perayaan 50 tahun berdirinya Handara sejak 1974.

Selama lima dekade, Handara konsisten membangun identitas pariwisata yang berpadu dengan kelestarian alam, keramahtamahan bertanggung jawab, serta pemberdayaan masyarakat setempat.

Presiden Direktur Handara Golf & Resort Bali Aliza Salviandra menyampaikan rasa syukur atas pengakuan global tersebut.

Menurut Aliza Salviandra, keberlanjutan lingkungan dan dampak sosial menjadi fondasi utama perusahaan dalam menjalankan bisnis.

"Selama 50 tahun terakhir, Handara tumbuh bersama lanskap Bedugul yang indah dan masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan kami," kata Aliza Salviandra dalam keterangan resminya.