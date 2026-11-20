bali.jpnn.com, DENPASAR - Duta Besar (Dubes) Qatar untuk Indonesia Sultan bin Mubarak Saad Al-Dosari mendorong penambahan frekuensi penerbangan langsung Qatar Airways menuju Bali.

Usulan ini dilontarkan langsung Dubes Qatar saat beraudiensi dengan Gubernur Wayan Koster di di Jayasabha, Denpasar, Kamis (19/11/2026).

Dubes Qatar menilai Bali merupakan destinasi favorit masyarakat Qatar dan kawasan Timur Tengah berkat keindahan alam dan kekayaan budayanya.

Keramahan warga lokal yang tetap teguh menjaga adat di tengah arus wisata global ikut menarik minat turis Qatar dan Timur Tengah untuk berlibur ke Bali.

Tingginya minat pelancong asal Timur Tengah ke Pulau Dewata ini, menurutnya, perlu diimbangi dengan aksesibilitas udara yang lebih memadai.

Dubes Sultan bin Mubarak Saat Al-Dosari menilai fasilitas Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai sudah sangat baik, meski sempat menerima masukan soal kepadatan bandara.

"Kami harus menambah penerbangan langsung (direct flight) Qatar Airways ke Bali.

Mungkin bisa tambah dua sampai tiga penerbangan lagi sehari," ujar Dubes Sultan bin Mubarak Saat Al-Dosari.