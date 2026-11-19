bali.jpnn.com, DENPASAR - Pariwisata Bali kembali diterpa isu negatif.

Kali ini datang dari majalah perjalanan internasional Fodor’s Travel yang memasukkan Bali ke dalam No. List 2027 kawasan wisata yang mengalami overtourism bersama tujuh destinasi pariwisata dunia lainnya.

Tujuh destinasi wisata itu antara lain Albanian Riviera – Albania; Amalfi Coast – Italia; Corsica – Prancis; Edinburgh – Skotlandia; Kyoto – Jepang; Ngorongoro – Tanzania dan Sedona di Amerika Serikat.

Khusus untuk Bali, ada sejumlah isu yang menjadi sorotan majalah yang berbasis di Los Angeles, California, Amerika Serikat itu.

Mulai dari isu sampah dan polusi udara, tekanan terhadap ketersedian air bersih hingga alih fungsi lahan pertanian yang diperkirakan mencapai 1.000 hektare setiap tahun.

Isu negatif itu langsung direspons Dinas Pariwisata (Dispar) Bali.

Kadispar Bali I Wayan Sumaraja menegaskan Pulau Dewata tetap aman dan sangat layak dikunjungi turis asing meski masuk dalam daftar destinasi tidak direkomendasikan oleh Fodor’s Travel.

“Bali sangat layak dikunjungi dan sangat aman untuk berwisata.