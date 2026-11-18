bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali kembali mengukuhkan reputasinya sebagai destinasi pariwisata unggulan dunia setelah memborong enam penghargaan bergengsi dalam ajang World Travel Awards (WTA) 2026 kawasan Asia.

Perolehan yang diraih Bali ini mendominasi total delapan penghargaan yang diraih Indonesia pada ajang bergengsi yang telah digelar sejak 1993.

Keenam penghargaan itu mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari akomodasi mewah, resor ramah lingkungan, wahana rekreasi, hingga destinasi pernikahan.

Dalam kategori akomodasi, Mandapa, a Ritz-Carlton Reserve di Ubud meraih penghargaan Asia's Leading Boutique Resort 2026, sedangkan Anantara Uluwatu Bali Resort dinobatkan sebagai Asia's Leading Family Villa Resort 2026.

Penghargaan lainnya diraih Ulaman Eco Luxury Resort sebagai Asia's Leading Green Resort 2026 dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort sebagai Asia's Leading Resort 2026.

Waterbom Bali memperoleh penghargaan Asia's Leading Water Park 2026.

Selain sektor akomodasi dan rekreasi, Bali juga meraih penghargaan Asia's Leading Wedding Destination 2026.

Pengakuan ini semakin memperkuat posisi Pulau Bali sebagai salah satu destinasi pilihan untuk penyelenggaraan pernikahan bertaraf internasional.