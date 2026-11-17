bali.jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mengingatkan potensi terjadinya pungutan wisatawan asing (PWA) berulang apabila kebijakan serupa yang berjalan di Bali turut diterapkan di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kondisi ini dikhawatirkan dapat membebani turis asing sekaligus merusak citra pariwisata nasional.

Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa mengatakan turis asing yang masuk melalui pintu Bali kerap melanjutkan perjalanan ke destinasi tetangga, seperti NTB atau Labuan Bajo di NTT.

Jika daerah-daerah tersebut menerapkan aturan serupa secara terpisah, para wisatawan asing itu berisiko membayar pungutan berkali-kali dalam satu rangkaian perjalanan.

"Potensi adanya pungutan berlapis tentu tidak baik untuk citra pariwisata Indonesia.

Ini perlu dipikirkan secara matang melalui uji kelayakan di tingkat nasional sebelum diterapkan di provinsi lain," kata Wamenpar Ni Luh Puspa dilansir dari Antara.

Pejabat dari Bali itu melontarkan hal tersebut seusai rapat kerja dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Gubernur NTB, dan Gubernur NTT di Jakarta, Senin (16/11) kemarin.

Isu ini mencuat dalam pembahasan revisi UU Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi NTB dan UU Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi NTT.