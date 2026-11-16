JPNN.com

JPNN.com Bali Destinasi Info Jadwal dan Harga Tiket Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Senin (16/10)

Info Jadwal dan Harga Tiket Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Senin (16/10)

Senin, 16 November 2026 – 06:34 WIB
Info Jadwal dan Harga Tiket Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Senin (16/10) - JPNN.com Bali
Bus 27 Trans melintas di Jalan Raya Cokroaminoto, Denpasar, menuju Terminal Mengwi membawa penumpang dari Bali menuju sejumlah kota di Pulau Jawa. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi Anda yang hendak melakukan perjalanan keluar masuk Bali pada Senin hari ini (16/11), tidak perlu khawatir.

Banyak pilihan perjalanan keluar masuk Pulau Bali.                                                  

Bisa melalui udara, laut atau jalur darat.

Baca Juga:

Pilihan jalur darat yang representatif untuk perjalanan jarak jauh adalah memakai bus.

Sejumlah Perusahaan Otobus (PO) melayani perjalanan jarak jauh dari Bali menujusejumlah terminal besar di Jakarta, Bandung dan Pulau Jawa lainnya.

Anda bisa memilih perjalanan dari Terminal Mengwi, Badung, tujuan Jakarta, Bandung, Semarang, DI Yogyakarta atau sejumlah kota besar lainnya di Provinsi Jawa Timur.

Baca Juga:

Tersedia executive bus hingga suite class untuk perjalanan yang memakan waktu 1 x 24 jam.

Harga relatif lebih murah dari tiket pesawat terbang.

Jadwal & tiket bus AKAP Terminal Mengwi Bali ke sejumlah terminal di Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Madiun, Kediri, dan Malang, Senin (16/11), lengkap
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Bus AKAP Jadwal Bus AKAP Harga Tiket Bus AKAP pulau jawa Bali Terminal Mengwi PO Surya Bali PO Kramat Djati PO Nusa Bali PO 27 Trans

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Kadek Agung Bongkar Persiapan Bali United Kontra Persib, tak Ada Rasa Gentar! - JPNN.com Bali

    Kadek Agung Bongkar Persiapan Bali United Kontra Persib, tak Ada Rasa Gentar!

  2. Jadwal Super League: PSM vs Persija, Persib Kontra Bali United, Ada Dua Derbi! - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: PSM vs Persija, Persib Kontra Bali United, Ada Dua Derbi!

  3. Arema FC Kecewa Dewangga & Julian Guevara Absen Kontra PSS & Persebaya, Hhm - JPNN.com Bali

    Arema FC Kecewa Dewangga & Julian Guevara Absen Kontra PSS & Persebaya, Hhm

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU