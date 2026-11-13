JPNN.com

JPNN.com Bali Destinasi Cek Jadwal dan Harga Tiket Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Jumat (13/11)

Cek Jadwal dan Harga Tiket Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Jumat (13/11)

Jumat, 13 November 2026 – 06:54 WIB
Cek Jadwal dan Harga Tiket Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Jumat (13/11) - JPNN.com Bali
Bus Mtrans melintas di Jalan Bypass IR Soekarno seusai keluar dari Terminal Mengwi membawa penumpang dari Bali tujuan ke sejumlah kota di Pulau Jawa. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi Anda yang hendak melakukan perjalanan keluar masuk Bali pada Jumat hari ini (13/11), tidak perlu khawatir.

Banyak pilihan perjalanan keluar masuk Pulau Bali.                                                  

Bisa melalui udara, laut atau jalur darat.

Baca Juga:

Pilihan jalur darat yang representatif untuk perjalanan jarak jauh adalah memakai bus.

Sejumlah Perusahaan Otobus (PO) melayani perjalanan jarak jauh dari Bali menujusejumlah terminal besar di Jakarta, Bandung dan Pulau Jawa lainnya.

Anda bisa memilih perjalanan dari Terminal Mengwi, Badung, tujuan Jakarta, Bandung, Semarang, DI Yogyakarta atau sejumlah kota besar lainnya di Provinsi Jawa Timur.

Baca Juga:

Tersedia executive bus hingga suite class untuk perjalanan yang memakan waktu 1 x 24 jam.

Harga relatif lebih murah dari tiket pesawat terbang.

Jadwal & tiket bus AKAP Terminal Mengwi Bali ke sejumlah terminal di Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Madiun, Kediri, dan Malang, Jumat (13/11), lengkap
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Bus AKAP Jadwal Bus AKAP Harga Tiket Bus AKAP pulau jawa Bali Terminal Mengwi PO Surya Bali PO Surya Trans PO Mtrans PO Pahala Kencana

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Irfan Jaya Lagi Gacor, tetapi tak Dilirik John Herdman, Simak Responsnya - JPNN.com Bali

    Irfan Jaya Lagi Gacor, tetapi tak Dilirik John Herdman, Simak Responsnya

  2. Transformasi Posisi Tim Geypens di Bali United Bikin John Herdman Kepincut - JPNN.com Bali

    Transformasi Posisi Tim Geypens di Bali United Bikin John Herdman Kepincut

  3. Timnas Indonesia Tantang Bali United, Ini Target John Herdman - JPNN.com Bali

    Timnas Indonesia Tantang Bali United, Ini Target John Herdman

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU