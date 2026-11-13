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Trafik Bandara Bali Tinggi, Tembus 19,7 Juta Penumpang, Turis Asing Mendominasi

Jumat, 13 November 2026 – 06:45 WIB
Trafik Bandara Bali Tinggi, Tembus 19,7 Juta Penumpang, Turis Asing Mendominasi - JPNN.com Bali
Lalu lalang penumpang di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Foto: Humas Bandara I Gusti Ngurah Rai

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, mencatatkan kinerja positif dengan melayani 2,1 juta pergerakan penumpang dan 12,9 ribu pergerakan pesawat sepanjang Oktober 2026.

General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Nugroho Jati menyebut angka tersebut tumbuh dibandingkan September 2026, naik 2,5 persen untuk penumpang dan 8,5 persen untuk pergerakan pesawat.

Jumlah 2,1 juta pergerakan penumpang terbagi atas 756 ribu rute domestik dan 1,3 juta rute internasional.

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Pergerakan pesawat terdiri dari 6.128 domestik dan 6.797 internasional.

Bandara I Gusti Ngurah Rai rata-rata melayani sekitar 68 ribu penumpang per hari selama Oktober.

Menurut Nugroho Jati, capaian ini menjadi modal berharga menjelang periode puncak libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026-2027.

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Peningkatan trafik pada Oktober turut didorong oleh pembukaan dua rute internasional baru, yakni maskapai Starlux Airlines (Taipei–Bali) sejak 1 Oktober, serta TransNusa (Bali–Melbourne) per 19 Oktober.

"Dua aktivasi penerbangan perdana ini makin memperkuat konektivitas udara dan posisi Bali di kancah pariwisata global," ujar Nugroho Jati, Kamis (12/11) kemarin.

Bandara Bali mencatatkan kinerja positif dengan melayani 2,1 juta pergerakan penumpang dan 12,9 ribu pergerakan pesawat sepanjang Oktober 2026
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TAGS   bandara bali Bandara I Gusti Ngurah Rai turis turis asing WNA rute internasional rute domestik Nataru 2026

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