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Korea Selatan Bidik Bali, Obral Bebas Visa Sementara untuk Turis Indonesia

Kamis, 12 November 2026 – 09:08 WIB
Korea Selatan Bidik Bali, Obral Bebas Visa Sementara untuk Turis Indonesia - JPNN.com Bali
Ilustrasi wisatawan asing mengecek jadwal keberangkatan di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Korea Tourism Organization (KTO) Jakarta Office membidik Bali sebagai pasar strategis untuk memperbesar arus turis asal Indonesia ke Korea Selatan (Korsel). Foto: Ngurah Rai Injourney Airport

bali.jpnn.com, BADUNG - Korea Tourism Organization (KTO) Jakarta Office membidik Bali sebagai pasar strategis untuk memperbesar arus turis asal Indonesia ke Korea Selatan (Korsel).

Potensi Pulau Bali sebagai hub pariwisata internasional dan kemudahan akses penerbangan langsung (direct flight) menjadi alasan utama KTO menggelar Korea Tourism Seminar 2026 di Seminyak, Badung, Rabu (11/11) kemarin.

Director KTO Jakarta Office Kim Jisun mengatakan minat masyarakat Indonesia melancong ke Negeri Ginseng terus melonjak drastis.

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Fakta ini terjadi seiring tingginya popularitas K-culture, seperti K-drama, K-pop, kuliner, dan gaya hidup.

"Bali memiliki potensi besar.

Dengan banyaknya ketersediaan pilihan penerbangan dari Bali ke Korea, kami berharap dapat terus memperkuat kerja sama dengan agen perjalanan dan pelaku industri pariwisata di wilayah ini," ujar Kim Jisun dilansir dari Antara.

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Tren positif ini dibuktikan dengan capaian rekor sepanjang 2025, di mana jumlah kunjungan wisatawan asal Indonesia ke Korea Selatan menembus lebih dari 365.000 orang.

Tren lonjakan ini terus berlanjut hingga September 2026 yang sudah melampaui angka 330.000 wisatawan.

Korea Tourism Organization (KTO) Jakarta Office membidik Bali sebagai pasar strategis untuk memperbesar arus turis asal Indonesia ke Korea Selatan (Korsel).
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TAGS   Korea Selatan Bali Indonesia visa turis wisatawan Korea Tourism Organization Korea Tourism Seminar 2026 K-Pop

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