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JPNN.com Bali Destinasi Tailan Lirik Investasi Bedah Plastik di KEK Sanur, Direct Flight Digenjot

Tailan Lirik Investasi Bedah Plastik di KEK Sanur, Direct Flight Digenjot

Rabu, 11 November 2026 – 16:44 WIB
Tailan Lirik Investasi Bedah Plastik di KEK Sanur, Direct Flight Digenjot - JPNN.com Bali
Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Kerajaan Tailan untuk Indonesia Prapan Disyatat, di Jayasabha, Selasa (10/11). Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Kerajaan Tailan untuk Indonesia Prapan Disyatat, di Jayasabha, Selasa (10/11).

Suasana keakraban langsung terasa saat Gubernur Koster menyuguhkan minuman khas Pulau Dewata berupa kopi tanpa gula yang dicampur Arak Bali untuk menyambut sang diplomat.

Pertemuan tersebut membahas berbagai peluang kerja sama strategis antara Bali dan Tailan, mulai dari penguatan sektor pariwisata, pengolahan sampah, hingga medical tourism.

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Dubes Prapan Disyatat mengungkapkan ketertarikannya memperkuat konektivitas direct flight guna mendongkrak kunjungan wisatawan.

Berdasar data per Oktober 2026, tercatat sekitar 32 ribu turis Tailan melancong ke Bali dan diproyeksikan menembus 38 ribu orang pada akhir tahun.

"Peningkatan penerbangan langsung ini strategis untuk mempererat hubungan masyarakat kedua negara," ujar Dubes Prapan Disyatat.

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Gubernur Koster mengapresiasi kerapian dan ketertiban wisatawan asal Negeri Gajah Putih tersebut selama berada di Bali.

"Wisatawan asal Tailan dinilai sangat tertib dan tidak pernah menimbulkan persoalan hukum di Bali," kata Koster.

Dubes Tailand untuk Indonesia Prapan Disyatat mengungkapkan ketertarikannya memperkuat konektivitas direct flight guna mendongkrak kunjungan wisatawan.
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TAGS   Tailan Dubes Tailan Prapan Disyatat Bedah Plastik KEK Sanur Direct Flight turis Koster gubernur koster wisatawan WNA

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