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Pajak Minuman Beralkohol di Bali Hampir Tembus Rp1 Triliun, Sebegini

Rabu, 04 November 2026 – 18:28 WIB
Pajak Minuman Beralkohol di Bali Hampir Tembus Rp1 Triliun, Sebegini - JPNN.com Bali
Ilustrasi minuman beralkohol dijual di salah satu toko modern di daerah pariwisata di Kabupaten Gianyar, Bali. Foto: ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

bali.jpnn.com, DENPASAR - Penerimaan pajak dari sektor minuman mengandung etil alkohol (MMEA) di Bali ternyata cukup menggiurkan.

Berdasar data Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Bali, pajak MMEA mendominasi pendapatan bea dan cukai sebesar Rp940,2 miliar.

Data yang dihitung sejak Triwulan I hingga III 2026 itu ditopang karena meningkatnya kunjungan turis asing ke Bali.

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Data Badan Pusat Statistik (BPS) Bali mengungkap, secara kumulatif pada Januari-September 2026 jumlah kunjungan wisatawan asing sebanyak 5,23 juta orang.

Gubernur Bali Wayan Koster bahkan menyebutkan kedatangan turis asing ke Bali stabil dengan realisasi per hari rata-rata mencapai 19 ribu hingga 24 ribu orang hanya melalui jalur udara.

Angka tersebut belum termasuk turis asing melalui kapal pesiar.

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“Cukai MMEA menguasai porsi 87,8 persen dari total keseluruhan penerimaan bea dan cukai,” ujar Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Bali Supendi dilansir dari Antara.

Menurut Supendi, realisasi penerimaan cukai MMEA pada triwulan III-2026 itu melampaui capaian periode sama 2025 yang mencapai Rp881,5 miliar.

Berdasar data Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Bali, pajak MMEA mendominasi pendapatan bea dan cukai sebesar Rp940,2 miliar.
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TAGS   pajak minuman beralkohol Pajak Minuman Beralkohol Bali minuman mengandung etil alkohol MMEA Kanwil DJPb Bali bea dan cukai turis wisatawan

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