BPS: Kunjungan Turis Asing ke Bali Melonjak, WNA Australia Mendominasi

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tren kunjungan turis asing secara langsung ke Bali terus menunjukkan tren positif.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali mencatat angka kedatangan turis asing pada tiga bulan terakhir, yakni Juli, Agustus, dan September 2026, konsisten meningkat secara tahunan (year-on-year) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Perinciannya, kunjungan turis asing pada Juli 2026 mencapai 697.809 kunjungan, naik dari 697.107 pada Juli 2025.

Pada Agustus 2026 tercatat 685.994 kunjungan, naik dari 682.866 pada Agustus 2025 dan pada September 2026 menembus 650.169 kunjungan.

Khusus bulan September 2026, kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) mencatatkan pertumbuhan 2,36 persen secara tahunan.

Kenaikan ini ditopang oleh hadirnya rute penerbangan baru serta ramainya berbagai agenda berskala internasional di Pulau Bali.

"Astungkara, di tiga bulan terakhir ini sudah melampaui bulan yang sama tahun sebelumnya," kata Kepala BPS Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan dilansir dari Antara.

Menurutnya, pariwisata Bali terbukti tetap tangguh dan berdampak positif, di tengah tantangan erupsi Gunung Krakatau dan berakhirnya musim panas di Eropa.