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JPNN.com Bali Destinasi Kapal Pesiar Raksasa Costa Serena Sandar di Benoa, Ribuan Turis Ikut Tur Singkat

Kapal Pesiar Raksasa Costa Serena Sandar di Benoa, Ribuan Turis Ikut Tur Singkat

Jumat, 30 Oktober 2026 – 21:04 WIB
Kapal Pesiar Raksasa Costa Serena Sandar di Benoa, Ribuan Turis Ikut Tur Singkat - JPNN.com Bali
Turis asing turun dari kapal pesiar Costa Serena seusai bersandar di Pelabuhan Benoa, Denpasar, Jumat (30/10) siang. Foto: Humas Pelindo

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pelabuhan Benoa kembali disinggahi kapal pesiar mewah berukuran raksasa.

Kapal pesiar internasional Costa Serena resmi menyandar mulus di dermaga Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali, Jumat (30/10) siang.

Kapal megah berbendera Italia yang diageni PT BEN-Line ini memboyong sebanyak 1.795 turis asing dan 1.079 awak kapal untuk menikmati keindahan Pulau Bali.

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Memiliki panjang 290,20 meter dengan bobot kotor 114.261 GT, float hotel megah ini tiba di Bali seusai berlayar dari Puerto Princesa, Filipina.

Pelayaran ini merupakan bagian dari rute wisata internasional yang menghubungkan Bali dengan berbagai destinasi eksotis di kawasan Asia Pasifik.

Selama bersandar, ribuan turis asing tersebut menjadwalkan shore excursions atau tur singkat memadati sejumlah destinasi favorit di Bali.

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Setelah puas menjelajah, Costa Serena dijadwalkan kembali melepas jangkar menuju Darwin, Australia, Sabtu (31/10) besok.

General Manager Pelabuhan Benoa AA Gede Agung Mataram menyatakan bahwa kedatangan kapal pesiar berkapasitas besar ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat konektivitas maritim serta mendongkrak pariwisata daerah.

Kapal pesiar internasional Costa Serena resmi menyandar mulus di dermaga Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali, Jumat (30/10) siang membawa ribuan turis asing
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TAGS   kapal pesiar Costa Serena pelabuhan benoa turis Bali turis asing wisman Paket Wisata

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