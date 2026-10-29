Kunjungan Turis Asing Stabil 24 Ribu per Hari, Koster: Hotel Mewah Penuh

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster mengeklaim kunjungan turis asing ke Bali relatif stabil sepanjang 2026. Angkanya konsisten berada di kisaran 19.000 hingga 24.000 orang per hari.

"Sekarang ini wisatawan asing yang berkunjung ke Bali, saya punya data harian 19.000 sampai 24.000 per hari, stabil," kata Koster dilansir dari Antara.

Menurut Koster, tingginya angka kunjungan ini sempat diuji saat Bali menghadapi kendala distribusi bahan bakar minyak (BBM).

Namun, situasi tersebut berhasil dikendalikan sehingga tak memicu dampak negatif bagi pariwisata.

Derasnya arus turis asing pun membawa dampak domino yang positif bagi perekonomian lokal, mulai dari meroketnya okupansi hotel, ramainya restoran, hingga bergeliatnya UMKM dan jasa travel.

"Tingkat huni hotel sekarang 90 persen lebih.

Sekarang hotel berbintang yang mahal malah lebih penuh.

Hotel penuh, restoran ramai, UMKM berkembang, travel hidup. Semua rantainya bergerak," ujar Koster mengeklaim.