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Kunjungan Turis Asing Stabil 24 Ribu per Hari, Koster: Hotel Mewah Penuh

Kamis, 29 Oktober 2026 – 21:55 WIB
Kunjungan Turis Asing Stabil 24 Ribu per Hari, Koster: Hotel Mewah Penuh - JPNN.com Bali
Turis asing menikmati alam dengan view sawah di DTW Jatiluwih. Gubernur Koster mengeklaim kunjungan turis asing ke Bali stabil. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster mengeklaim kunjungan turis asing ke Bali relatif stabil sepanjang 2026. Angkanya konsisten berada di kisaran 19.000 hingga 24.000 orang per hari.

"Sekarang ini wisatawan asing yang berkunjung ke Bali, saya punya data harian 19.000 sampai 24.000 per hari, stabil," kata Koster dilansir dari Antara.

Menurut Koster, tingginya angka kunjungan ini sempat diuji saat Bali menghadapi kendala distribusi bahan bakar minyak (BBM).

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Namun, situasi tersebut berhasil dikendalikan sehingga tak memicu dampak negatif bagi pariwisata.

Derasnya arus turis asing pun membawa dampak domino yang positif bagi perekonomian lokal, mulai dari meroketnya okupansi hotel, ramainya restoran, hingga bergeliatnya UMKM dan jasa travel.

"Tingkat huni hotel sekarang 90 persen lebih.

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Sekarang hotel berbintang yang mahal malah lebih penuh.

Hotel penuh, restoran ramai, UMKM berkembang, travel hidup. Semua rantainya bergerak," ujar Koster mengeklaim.

Gubernur Koster mengeklaim kunjungan turis asing ke Bali relatif stabil sepanjang 2026. Angkanya konsisten berada di kisaran 19.000 hingga 24.000 orang per hari
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TAGS   turis turis asing wisatawan wisman Koster Bali gubernur koster hotel okupansi hotel

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