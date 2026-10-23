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JPNN.com Bali Destinasi Cek Jadwal Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Jumat (23/10), Sebegini!

Cek Jadwal Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Jumat (23/10), Sebegini!

Jumat, 23 Oktober 2026 – 07:04 WIB
Cek Jadwal Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Jumat (23/10), Sebegini! - JPNN.com Bali
Bus Day Bus rute Bali ke sejumlah kota di Pulau Jawa parkir di pinggir Jalan Bypass Soekarno Hatta, Tabanan menunggu penumpang. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi Anda yang hendak melakukan perjalanan keluar masuk Bali pada Jumat hari ini (23/10), tidak perlu khawatir.

Banyak pilihan perjalanan keluar masuk Pulau Bali.                                                  

Bisa melalui udara, laut atau jalur darat.

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Pilihan jalur darat yang representatif untuk perjalanan jarak jauh adalah memakai bus.

Sejumlah Perusahaan Otobus (PO) melayani perjalanan jarak jauh dari Bali menujusejumlah terminal besar di Jakarta, Bandung dan Pulau Jawa lainnya.

Anda bisa memilih perjalanan dari Terminal Mengwi, Badung, tujuan Jakarta, Bandung, Semarang, DI Yogyakarta atau sejumlah kota besar lainnya di Provinsi Jawa Timur.

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Tersedia executive bus hingga suite class untuk perjalanan yang memakan waktu 1 x 24 jam.

Harga relatif lebih murah dari tiket pesawat terbang.

Jadwal & tiket bus AKAP Terminal Mengwi Bali ke sejumlah terminal di Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Madiun, Kediri, dan Malang, Jumat (23/10), lengkap
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TAGS   Bus AKAP Jadwal Bus AKAP Harga Tiket Bus AKAP pulau jawa Bali Terminal Mengwi PO Day Bus PO Mtrans PO Restu Mulya PO Nusa Bali

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