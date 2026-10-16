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Koster Target 7,2 Juta Turis Asing ke Bali, Pamer Devisa Pariwisata Rp176 Triliun

Jumat, 16 Oktober 2026 – 20:45 WIB
Koster Target 7,2 Juta Turis Asing ke Bali, Pamer Devisa Pariwisata Rp176 Triliun - JPNN.com Bali
Gubernur Bali Wayan Koster memproyeksikan angka kunjungan wisman hingga akhir tahun ini menembus 7,1 juta hingga 7,2 juta kunjungan saat membuka Musda XV ASITA Bali Tahun 2026 di Hotel InterContinental Bali, Jimbaran, Badung, Jumat (16/10). Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, JIMBARAN - Gubernur Wayan Koster optimistis kunjungan turis asing ke Bali sepanjang 2026 bakal melampaui capaian tahun lalu.

Koster memproyeksikan angka kunjungan wisman hingga akhir tahun ini menembus 7,1 juta hingga 7,2 juta kunjungan.

Proyeksi tebal tersebut disampaikan Koster saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) XV Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Bali Tahun 2026 di Hotel InterContinental Bali, Jimbaran, Badung, Jumat (16/10).

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Koster mengungkapkan, sektor pariwisata Bali menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat menggembirakan di tengah bayang-bayang ketidakpastian geopolitik global.

Berdasarkan data Pemprov Bali, realisasi kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) periode Januari hingga 30 September 2026 telah menyentuh angka 5,2 juta kunjungan.

“Angka ini meningkat secara year-on-year dibandingkan periode yang sama pada 2025.

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Perkiraan saya sampai akhir tahun ini akan melampaui capaian 2025 yang sebesar 7,05 juta, yakni berkisar 7,1 juta hingga 7,2 juta kunjungan,” ujar Koster.

Koster menegaskan kekuatan utama pariwisata Bali terletak pada kekayaan adat, tradisi, seni, dan budaya.

Gubernur Bali Wayan Koster memproyeksikan angka kunjungan wisman hingga akhir tahun ini menembus 7,1 juta hingga 7,2 juta kunjungan.
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TAGS   Koster gubernur koster turis turis asing wisman Bali devisa devisa pariwisata asita bali Ketua Asita Bali I Putu Winastra

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