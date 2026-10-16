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JPNN.com Bali Destinasi Tourism Malaysia Tebar Promo Wisata di Tiga Kota Indonesia, Cek Harga Paketnya

Tourism Malaysia Tebar Promo Wisata di Tiga Kota Indonesia, Cek Harga Paketnya

Jumat, 16 Oktober 2026 – 13:35 WIB
Tourism Malaysia Tebar Promo Wisata di Tiga Kota Indonesia, Cek Harga Paketnya - JPNN.com Bali
Tourism Malaysia terus menggencarkan promosi ke berbagai wilayah Indonesia menyongsong kampanye Visit Malaysia 2026–2027, salah satunya ke Bali dengan menggelar acara di Ballroom Swiss-Belhotel Rainforest Bali.. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tourism Malaysia terus menggencarkan promosi ke berbagai wilayah Indonesia menyongsong kampanye Visit Malaysia 2026–2027.

Lewat ajang Malaysia Travel Connect B2B Roadshow, Negeri Jiran membidik kawasan Indonesia Tengah dengan menyambangi Balikpapan, Manado, dan Denpasar.

Langkah ini dilakukan untuk memperluas jaringan promosi sekaligus memperkenalkan beragam pilihan paket wisata menarik kepada para agen perjalanan (travel agent) daerah.

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Direktur Tourism Malaysia Jakarta Hairi Mohd Yakzan mengungkapkan program ini menjadi wadah strategis untuk mempererat hubungan bisnis antara pelaku industri pariwisata kedua negara.

"Malaysia siap menyambut wisatawan dari Indonesia dengan beragam pilihan pengalaman unik, warisan budaya, keindahan alam, hingga kuliner.

Kami menawarkan destinasi liburan keluarga, medical tourism, hingga MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) bertaraf dunia," kata Hairi Mohd Yakzan saat membuka acara di Ballroom Swiss-Belhotel Rainforest Bali.

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Guna memanjakan turis asal Indonesia, Tourism Malaysia menggandeng Konsorsium Mitra Travel sebagai partner penyelenggara.

Direktur Mitra Travel Nico Fernando Hutahaean mengaku bangga atas kepercayaan tersebut. Pihaknya telah merancang paket-paket wisata khusus dengan harga kompetitif dan itinerary menarik.

Tourism Malaysia terus menggencarkan promosi ke berbagai wilayah Indonesia menyongsong kampanye Visit Malaysia 2026–2027.
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TAGS   Malaysia Tourism Malaysia Promo Wisata Denpasar Indonesia Balikpapan Manado wisatawan

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