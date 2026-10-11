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JPNN.com Bali Destinasi Desa Bengkel Bersiap Jadi Destinasi Unggulan, Wisata Sejarah hingga Air Terjun

Desa Bengkel Bersiap Jadi Destinasi Unggulan, Wisata Sejarah hingga Air Terjun

Minggu, 11 Oktober 2026 – 15:46 WIB
Desa Bengkel Bersiap Jadi Destinasi Unggulan, Wisata Sejarah hingga Air Terjun - JPNN.com Bali
Suasana alam Desa Bengkel, Busungbiu, Buleleng, yang diplot menjadi desa wisata berbasis potensi alam dan sejarah prasejarah. Foto: Humas Pemkab Buleleng

bali.jpnn.com, DENPASAR - Desa Bengkel di Kecamatan Busungbiu, Buleleng, terus mematangkan persiapan untuk menyulap wilayahnya menjadi desa wisata berbasis potensi alam dan sejarah prasejarah.

Langkah strategis ini mencakup penataan destinasi, penggalian sejarah desa berbasis riset ilmiah, hingga penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan UMKM lokal.

Pengembangan pariwisata Desa Bengkel mengandalkan deretan potensi alam memukau, seperti panorama terasering sawah lengkap dengan jalur trekking.

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Kemudian kawasan perbukitan, hingga Air Terjun Santhi Phala yang dirancang khusus sebagai wisata spiritual (melukat).

Tak hanya kaya potensi alam, Desa Bengkel juga tergolong desa tua dengan peninggalan prasejarah yang bernilai tinggi.

Di wilayah ini ditemukan situs Sarkofagus serta jejak peninggalan sejarah dari era Lumbanan hingga zaman modern.

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Perbekel Bengkel Putu Artana mengungkapkan bahwa pihak desa telah merancang program besar ini sejak tahun 2024 dan menargetkan peluncuran resminya pada tahun 2027.

"Kami persiapkan sejak 2024 dan sekarang masih mematangkan.

Desa Bengkel di Kecamatan Busungbiu, Buleleng, terus mematangkan persiapan untuk menyulap wilayahnya menjadi desa wisata berbasis potensi alam dan sejarah
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TAGS   Desa Bengkel Buleleng destinasi wisata desa wisata Sarkofagus wisata sejarah Air Terjun Santhi Phala turis wisatawan

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