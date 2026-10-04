Wahana ATV & Buggy Hadir di Jimbaran Hub, View Pantai dari Atas Perbukitan

bali.jpnn.com, JIMBARAN - Kawasan gaya hidup terpadu Jimbaran Hub mengumumkan menggandeng Green Bali Beach ATV and Buggy sebagai mitra terbarunya.

Tenant baru ini mulai beroperasi setelah dibuka lewat upacara melaspas dan syukuran sederhana di Colabo Lawn, Kuta Selatan, Badung.

Momen ini sekaligus menjadi soft-opening bagi Colabo Lawn, area perluasan dari Colabo Cafe yang mengusung konsep piknik outdoor santai.

Green Bali Beach ATV and Buggy hadir menawarkan sensasi petualangan off-road memacu adrenalin melintasi kontur perbukitan berbatu, tebing, hingga pesisir pantai Kuta Selatan.

Kehadirannya melengkapi fasilitas wellness dan olahraga yang sudah ada di Jimbaran Hub, seperti padel, gokart, hingga pilates.

Direktur Green Bali Beach ATV and Buggy I Wayan Wismayana mengatakan lokasi ini menjadi pilihan tepat bagi turis pencari wisata alam dan petualangan yang tidak jauh dari bandara.

“Pemandangan pantai dari perbukitan dan tebing ini sangat patut dicoba. Kolaborasi dengan Jimbaran Hijau dan Jimbaran Hub membuat hal ini terwujud,” ujar I Wayan Wismayana dalam pernyataan resminya.

Tarif sewa ATV di destinasi ini ditawarkan mulai dari Rp 1,4 juta per sesi.