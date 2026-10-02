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Turis Prancis Merangsek Naik! Geser India, Tembus Tiga Besar Wisman ke Bali

Jumat, 02 Oktober 2026 – 09:25 WIB
Turis Prancis Merangsek Naik! Geser India, Tembus Tiga Besar Wisman ke Bali - JPNN.com Bali
Ilustrasi turis asing berjemur di Pantai Kuta. Turis Prancis mendominasi kunjungan wisman ke Bali. Foto: Dok.JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Turis asal Prancis mencatatkan lonjakan tajam berwisata ke Bali hingga 20,42 persen pada Agustus 2026.

Dengan total 41.937 kunjungan, wisatawan mancanegara (wisman) Negeri Mode ini menggeser posisi India dan merangsek ke peringkat tiga besar turis asing terbanyak ke Bali.

Kepala BPS Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan mengatakan, fenomena liburan musim panas di Eropa menjadi pemantik utama lonjakan turis Prancis ke Pulau Dewata.

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"Eropa mengalami peningkatan tertinggi secara keseluruhan sebesar 4,92 persen atau sebesar 220.047 kunjungan.

Dinamika ini didominasi oleh lonjakan turis Prancis," ujar Agus Gede Hendrayana Hermawan dilansir dari Antara.

Secara bulanan, Australia masih memimpin takhta dengan 161.258 kunjungan atau sebesar 23,51 persen, disusul Tiongkok di posisi kedua dengan 47.613 kunjungan.

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Kunjungan turis India merosot ke posisi keempat sebesar 34.837 kunjungan dan Inggris menyusul di peringkat kelima dengan 32.928 kunjungan.

Geliat pasar Eropa menjadi angin segar bagi industri pariwisata Bali.

Turis asal Prancis mencatatkan lonjakan tajam berwisata ke Bali hingga 20,42 persen pada Agustus 2026. Posisinya menggeser India bahkan Australia
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TAGS   turis Prancis turis prancis wisatawan mancanegara wisman turis asing India Australia BPS Bali Bali

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