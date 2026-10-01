Bali Masih Jadi Primadona, 15,5 Juta Wisatawan Menyesaki Bandara Ngurah Rai

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, mencatatkan kinerja impresif sepanjang Januari hingga Agustus 2026.

Dalam periode delapan bulan tersebut, bandara tersibuk di Bali ini telah melayani sebanyak 15,5 juta penumpang.

General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai Nugroho Jati mengungkapkan, jumlah tersebut terdiri dari 10 juta penumpang rute internasional dan 5,5 juta penumpang rute domestik.

"Rata-rata terdapat kurang lebih 64 ribu pergerakan penumpang per hari.

Capaian ini membuktikan Pulau Bali tetap menjadi destinasi wisata favorit turis domestik maupun mancanegara," ujar Nugroho Jati dilansir dari Antara.

Selain pergerakan penumpang, pergerakan lalu lintas udara hingga Agustus 2026 menembus 94 ribu pergerakan pesawat.

Perinciannya, 52 ribu penerbangan internasional dan 42 ribu penerbangan domestik.

Singapura menjadi rute internasional yang mendominasi penerbangan ke Bali dengan 1,7 juta penumpang atau 18 persen, disusul Kuala Lumpur (1 juta), Perth (794 ribu), Melbourne (731 ribu), dan Sydney (574 ribu).