Viral Hotel di Bali Dilego Puluhan Miliar, Terkuak Penyebab Aslinya, ternyata

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster menugaskan Dinas Pariwisata (Dispar) Bali untuk berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Badung serta Dinas Perizinan untuk mendata kebenaran isu bahwa sejumlah hotel di Pulau Dewata mulai dijual.

Kabar soal penjualan aset akomodasi pariwisata belakangan viral.

Sejumlah hotel di berbagai kabupaten menawarkan akomodasinya dari harga puluhan miliar hingga ratusan miliar.

Ada dugaan perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan hingga penurunan tingkat kunjungan turis asing maupun domestik.

"Saya lagi menugaskan Kadis Pariwisata Bali untuk koordinasi sama Dinas Pariwisata Badung dan juga Dinas Perizinan untuk mendata mengenai informasi terkait sejumlah hotel yang dijual," kata Koster dilansir dari Antara.

Koster memastikan sektor pariwisata di Pulau Bali saat ini berada dalam kondisi yang normal, stabil, dan bertumbuh secara positif tanpa ada penurunan yang signifikan.

Berdasarkan data statistik harian, tingkat kunjungan turis asing ke Bali tercatat stabil di angka 20.000 hingga 24.000 orang per hari.

Untuk turis domestik atau nusantara berkisar antara 12.000 sampai 14.000 orang setiap harinya.