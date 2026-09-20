JPNN.com

JPNN.com Bali Destinasi Opsi Penerbangan Bali–Bandung Bertambah, Super Air Jet Terbang Setiap Hari

Opsi Penerbangan Bali–Bandung Bertambah, Super Air Jet Terbang Setiap Hari

Minggu, 20 September 2026 – 11:07 WIB
Opsi Penerbangan Bali–Bandung Bertambah, Super Air Jet Terbang Setiap Hari - JPNN.com Bali
Pesawat Airbus A320 Super Air Jet landing perdana di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Foto: Dok. Humas PT AP 1 Bandara Ngurah Rai

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, menambah pilihan maskapai penerbangan untuk rute Bali–Bandung lewat operasional perdana Super Air Jet, Jumat (18/9).

Pada penerbangan perdananya, pesawat Super Air Jet bernomor IU170 rute Bandung–Denpasar mendarat mulus pukul 12.14 WITA dengan mengangkut 179 penumpang.

Sebaliknya, penerbangan rute Denpasar–Bandung (IU171) lepas landas pada pukul 17.20 WITA.

Baca Juga:

"Kami menyambut baik operasional perdana rute Bandung oleh Super Air Jet.

Konektivitas Bali dan Bandung kini semakin bertambah sehingga masyarakat punya lebih banyak pilihan penerbangan," kata General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai Nugroho Jati dilansir dari Antara.

Penerbangan rute baru ini dijadwalkan beroperasi rutin setiap hari atau tujuh kali dalam seminggu.

Baca Juga:

Rute Bali–Bandung sendiri baru diaktifkan kembali sejak Agustus 2026, menyusul difungsikannya lagi penerbangan komersial di Bandara Husein Sastranegara pasca-pengalihan ke Bandara Kertajati, Majalengka.

Dengan masuknya Super Air Jet, kini terdapat tiga maskapai yang melayani jalur langsung Bali–Bandung, yakni Garuda Indonesia, Citilink, dan Super Air Jet.

Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, menambah pilihan maskapai penerbangan untuk rute Bali–Bandung lewat operasional perdana Super Air Jet, Jumat (18/9).
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Bandara I Gusti Ngurah Rai Super Air Jet Rute Bali - Bandung Bandara Husein Sastranegara Bandara Kalijati Garuda Indonesia citilink

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Borneo FC Usung Misi Bangkit Lawan Bali United, Mauro Jeronimo Blak-blakan - JPNN.com Bali

    Borneo FC Usung Misi Bangkit Lawan Bali United, Mauro Jeronimo Blak-blakan

  2. Thijmen Goppel Bongkar Taktik Pesut Etam, Siap Redam Sayap Borneo FC - JPNN.com Bali

    Thijmen Goppel Bongkar Taktik Pesut Etam, Siap Redam Sayap Borneo FC

  3. Borneo FC vs Bali United: Johnny Jansen Boyong 22 Pemain, Siap Menang Lagi - JPNN.com Bali

    Borneo FC vs Bali United: Johnny Jansen Boyong 22 Pemain, Siap Menang Lagi

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU