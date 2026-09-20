Opsi Penerbangan Bali–Bandung Bertambah, Super Air Jet Terbang Setiap Hari

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, menambah pilihan maskapai penerbangan untuk rute Bali–Bandung lewat operasional perdana Super Air Jet, Jumat (18/9).

Pada penerbangan perdananya, pesawat Super Air Jet bernomor IU170 rute Bandung–Denpasar mendarat mulus pukul 12.14 WITA dengan mengangkut 179 penumpang.

Sebaliknya, penerbangan rute Denpasar–Bandung (IU171) lepas landas pada pukul 17.20 WITA.

"Kami menyambut baik operasional perdana rute Bandung oleh Super Air Jet.

Konektivitas Bali dan Bandung kini semakin bertambah sehingga masyarakat punya lebih banyak pilihan penerbangan," kata General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai Nugroho Jati dilansir dari Antara.

Penerbangan rute baru ini dijadwalkan beroperasi rutin setiap hari atau tujuh kali dalam seminggu.

Rute Bali–Bandung sendiri baru diaktifkan kembali sejak Agustus 2026, menyusul difungsikannya lagi penerbangan komersial di Bandara Husein Sastranegara pasca-pengalihan ke Bandara Kertajati, Majalengka.

Dengan masuknya Super Air Jet, kini terdapat tiga maskapai yang melayani jalur langsung Bali–Bandung, yakni Garuda Indonesia, Citilink, dan Super Air Jet.