JPNN.com

JPNN.com Bali Destinasi Cek Jadwal Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Senin (14/9), Sebegini!

Cek Jadwal Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Senin (14/9), Sebegini!

Senin, 14 September 2026 – 05:59 WIB
Cek Jadwal Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Senin (14/9), Sebegini! - JPNN.com Bali
Bus Sinar Jaya rute Jakarta - Denpasar melintas di Jalan Cokroaminoto, Denpasar, membawa penumpang menuju Terminal Mengwi arah Pulau Jawa kemarin. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi Anda yang hendak melakukan perjalanan keluar masuk Bali pada Senin hari ini (14/9), tidak perlu khawatir.

Banyak pilihan perjalanan keluar masuk Pulau Bali.                                                  

Bisa melalui udara, laut atau jalur darat.

Baca Juga:

Pilihan jalur darat yang representatif untuk perjalanan jarak jauh adalah memakai bus.

Sejumlah Perusahaan Otobus (PO) melayani perjalanan jarak jauh dari Bali menuju sejumlah terminal besar di Jakarta, Bandung dan Pulau Jawa lainnya.

Anda bisa memilih perjalanan dari Terminal Mengwi, Badung, tujuan Jakarta, Bandung, Semarang, DI Yogyakarta atau sejumlah kota besar lainnya di Provinsi Jawa Timur.

Baca Juga:

Tersedia executive bus hingga suite class untuk perjalanan yang memakan waktu 1 x 24 jam.

Harga relatif lebih murah dari tiket pesawat terbang.

Jadwal & tiket bus AKAP Terminal Mengwi Bali ke sejumlah terminal di Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Madiun, Kediri, dan Malang, Senin (14/9), lengkap
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Bus AKAP Jadwal Bus AKAP Harga Tiket Bus AKAP pulau jawa Bali Terminal Mengwi PO Sinar Jaya PO Gunung Harta PO Kramat Djati PO Lorena

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Makan Konate: Isenmulang FC Banyak Celah Seusai Dibungkam Bali United - JPNN.com Bali

    Makan Konate: Isenmulang FC Banyak Celah Seusai Dibungkam Bali United

  2. Biang Kerok Isenmulang FC Dibantai Bali United Terbongkar, Mundari Karya Terpukul - JPNN.com Bali

    Biang Kerok Isenmulang FC Dibantai Bali United Terbongkar, Mundari Karya Terpukul

  3. Johnny Jansen Kecewa Bali United Gagal Clean Sheet: Seharusnya Bisa Lebih! - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Kecewa Bali United Gagal Clean Sheet: Seharusnya Bisa Lebih!

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU