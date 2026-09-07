Koster Klaim Erupsi Gunung Anak Krakatau tak Mengganggu Pariwisata Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster memastikan pembatalan penerbangan di Bandara I Gusti Ngurah Rai dampak erupsi Gunung Anak Krakatau tidak mengganggu jalur penerbangan internasional.

Menurut Koster, penerbangan internasional dari dan menuju Bali, belum terdampak erupsi gunung yang ada di Selat Sunda itu.

Versi Koster, kendala penerbangan saat ini hanya melanda penerbangan domestik lantaran sebagian besar pergerakan penumpang menuju Bali berasal dari Bandara Soekarno-Hatta yang ditutup sementara.

"Kalau yang berkaitan dengan penerbangan internasional yang ke Bali, sama sekali tidak ada gangguan, tetap berjalan lancar.

Jadi, tidak ada masalah," ujar Gubernur Koster dilansir dari Antara.

Oleh karena penerbangan internasional tidak terdampak, Koster meyakini aktivitas vulkanis di Selat Sunda itu tidak berdampak ke sektor pariwisata.

Koster bahkan mengeklaim kunjungan turis asing ke Bali dalam tren positif.

Meski demikian, Koster tidak memungkiri dari sisi turis domestik mengalami penurunan signifikan akibat terganggunya rute penerbangan dari Jakarta yang selama ini mendominasi kedatangan di Bandara Bali.