Starlux Buka Rute Taipei – Denpasar, Turis Taiwan ke Bali Makin Mudah

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster menyambut baik rencana pembukaan kembali rute penerbangan langsung Taipei–Bali.

Langkah strategis ini diyakini mampu mendongkrak kembali angka kunjungan turis asing asal Taiwan ke Pulau Bali.

Kepastian tersebut mengemuka saat Koster menerima kunjungan perkenalan Direktur Jenderal Taipei Economic and Trade Office (TETO) Surabaya yang baru, David

Wen-Chiun Lin, di Rumah Jabatan Jaya Sabha, Denpasar, Kamis (3/9) kemarin.

Dalam pertemuan itu, David Lin menyampaikan bahwa maskapai Starlux dijadwalkan meresmikan penerbangan perdana rute Taipei (TPE) – Denpasar (DPS) pada 1 Oktober 2026.

Konektivitas langsung ini dihadirkan untuk memberikan kemudahan aksesibilitas bagi warga Taiwan yang ingin berlibur ke Bali.

Pembukaan rute baru ini sekaligus memanfaatkan tingginya minat masyarakat Taiwan melakukan perjalanan ke luar negeri.

"Dengan penerbangan langsung (direct flight) dari Taiwan ke Bali, diharapkan kunjungan wisatawan asal Taiwan ke Bali bisa terus meningkat," ujar David Wen-Chiun Lin.

Gubernur Koster menyambut gembira rencana reaktivasi rute Taipei – Denpasar.