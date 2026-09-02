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Bali Interfood 2026 Jadi Ajang Unjuk Gigi UMKM, Kabar Baik Tahun Depan

Rabu, 02 September 2026 – 18:29 WIB
Bali Interfood 2026 Jadi Ajang Unjuk Gigi UMKM, Kabar Baik Tahun Depan - JPNN.com Bali
CEO Krista Exhibitions Daud D. Salim saat membuka Bali Interfood 2026, di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Badung, Rabu (2/9). Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, NUSA DUA - Pameran internasional industri makanan, minuman, dan hospitality, Bali Interfood 2026, resmi dibuka pada Rabu (2/9/2026) di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Badung.

Gelaran ke-7 yang diinisiasi oleh Krista Exhibitions Group ini menghadirkan 110 peserta, 35 di antaranya merupakan UMKM/IKM dan dijadwalkan berlangsung hingga Jumat (4/9) lusa.

Ajang strategis ini mempertemukan produsen, distributor, buyer, pelaku Horeca (Hotel, Restoran, Kafe), hingga investor dalam satu ekosistem bisnis melalui pameran, business matching, dan networking session.

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CEO Krista Exhibitions Daud D. Salim menegaskan bahwa Bali memiliki peran vital dalam perkembangan industri food & beverage (F&B) nasional seiring dengan pesatnya pertumbuhan sektor pariwisata.

"Bali bukan hanya destinasi wisata, tetapi juga pusat pertumbuhan bisnis hospitality dan kuliner. Bali Interfood hadir sebagai platform yang mempertemukan kebutuhan industri dengan inovasi.

Ajang ini membuka ruang bagi pelaku usaha lokal dan UMKM untuk terhubung dengan pasar yang lebih luas," ujar Daud D. Salim di Nusa Dua, Rabu (2/9).

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Melihat besarnya potensi pasar, Krista Exhibitions mengumumkan rencana ekspansi mulai tahun depan.

Pameran ini akan bertransformasi nama menjadi Bali Interfood & Hospitality.

Pameran internasional industri makanan, minuman, dan hospitality, Bali Interfood 2026, resmi dibuka pada Rabu (2/9/2026) di Bali Nusa Dua Convention Center
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TAGS   Bali Interfood Bali Interfood 2026 UMKM Horeca turis wisatawan industri pariwisata Krista Exhibitions Group Bali Interfood & Hospitality Bali

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