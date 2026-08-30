JPNN.com

JPNN.com Bali Destinasi Jadwal & Harga Tiket Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Minggu (30/8), Cek!

Jadwal & Harga Tiket Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Minggu (30/8), Cek!

Minggu, 30 Agustus 2026 – 06:29 WIB
Jadwal & Harga Tiket Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Minggu (30/8), Cek! - JPNN.com Bali
Ilustrasi Penumpang masuk bus 27 Trans di Terminal Mengwi Badung, Bali. Foto: Nyoman Hendra Wibowo

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi Anda yang hendak melakukan perjalanan keluar masuk Bali pada Minggu hari ini (30/8), tidak perlu khawatir.

Banyak pilihan perjalanan keluar masuk Pulau Bali.                                                  

Bisa melalui udara, laut atau jalur darat.

Baca Juga:

Pilihan jalur darat yang representatif untuk perjalanan jarak jauh adalah memakai bus.

Sejumlah Perusahaan Otobus (PO) melayani perjalanan jarak jauh dari Bali menuju sejumlah terminal besar di Jakarta, Bandung dan Pulau Jawa lainnya.

Anda bisa memilih perjalanan dari Terminal Mengwi, Badung, tujuan Jakarta, Bandung, Semarang, DI Yogyakarta atau sejumlah kota besar lainnya di Provinsi Jawa Timur.

Baca Juga:

Tersedia executive bus hingga suite class untuk perjalanan yang memakan waktu 1 x 24 jam.

Harga relatif lebih murah dari tiket pesawat terbang.

Jadwal & tiket bus AKAP Terminal Mengwi Bali ke sejumlah terminal di Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Madiun, Kediri, dan Malang, Minggu (30/8), lengkap
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Bus AKAP Jadwal Bus AKAP Harga Tiket Bus AKAP pulau jawa Bali Terminal Mengwi PO 27 Trans PO Wafaa Holiday PO Medali Emas PO Juragan 99

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Badai Cedera Mereda, PSS Sleman Siap Tempur Kontra Bali United - JPNN.com Bali

    Badai Cedera Mereda, PSS Sleman Siap Tempur Kontra Bali United

  2. Polda Bali Audit Kelayakan Stadion Dipta, Siap Gelar Kick-off Super League - JPNN.com Bali

    Polda Bali Audit Kelayakan Stadion Dipta, Siap Gelar Kick-off Super League

  3. Racikan Starting XI PSS Kontra Bali United Bocor, Pieter Huistra Blak-blakan - JPNN.com Bali

    Racikan Starting XI PSS Kontra Bali United Bocor, Pieter Huistra Blak-blakan

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU