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JPNN.com Bali Destinasi Hotel Berbintang Banjir Tamu, Okupansi Tembus 80 Persen, Sanur Tertinggi

Hotel Berbintang Banjir Tamu, Okupansi Tembus 80 Persen, Sanur Tertinggi

Selasa, 18 Agustus 2026 – 11:41 WIB
Hotel Berbintang Banjir Tamu, Okupansi Tembus 80 Persen, Sanur Tertinggi - JPNN.com Bali
Ilustrasi properti hotel di Bali. Okupansi hotel di Bali naik selama HUT ke-81 Republik Indonesia. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali mencatat rata-rata tingkat hunian kamar (okupansi) hotel di Pulau Dewata mencapai 80 persen pada momentum HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Keterisian ini didominasi oleh hotel-hotel berbintang.

PHRI mencatat okupansi hotel di Sanur mendekati 90 persen, di Ubud sekitar 70 persen, sementara di Kabupaten Badung rata-rata 80 persen.

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Wakil Ketua PHRI Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya menyatakan dominasi hotel berbintang mengindikasikan tingginya daya beli turis yang berkunjung.

Hal ini sejalan dengan target pengembangan pariwisata berkualitas.

"Banyak wisatawan tinggal di hotel berbintang, artinya daya beli dan pengeluarannya cukup tinggi.

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Ini menandakan sektor pariwisata Bali terus membaik," ujar I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya dilansir dari Antara.

Menyambut 100 tahun pariwisata Bali pada 2027 mendatang, PHRI Bali mendorong penguatan kepariwisataan berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat melalui penegakan aturan serta pengawasan ketat.

PHRI Bali mencatat rata-rata tingkat hunian kamar (okupansi) hotel di Pulau Dewata mencapai 80 persen pada momentum HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
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TAGS   hotel turis wisatawan okupansi okupansi hotel phri bali sanur HUT ke-81 Republik Indonesia

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