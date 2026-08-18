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JPNN.com Bali Destinasi Info Jadwal dan Harga Tiket Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Selasa (18/8)

Info Jadwal dan Harga Tiket Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Selasa (18/8)

Selasa, 18 Agustus 2026 – 07:33 WIB
Info Jadwal dan Harga Tiket Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Selasa (18/8) - JPNN.com Bali
Bus Putra Pandawa Karya rute Denpasar - Jepara menuju Terminal Mengwi membawa penumpang ke Pulau Jawa. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi Anda yang hendak melakukan perjalanan keluar masuk Bali pada Selasa hari ini (18/8), tidak perlu khawatir.

Banyak pilihan perjalanan keluar masuk Pulau Bali.                                                  

Bisa melalui udara, laut atau jalur darat.

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Pilihan jalur darat yang representatif untuk perjalanan jarak jauh adalah memakai bus.

Sejumlah Perusahaan Otobus (PO) melayani perjalanan jarak jauh dari Bali menuju sejumlah terminal besar di Jakarta, Bandung dan Pulau Jawa lainnya.

Anda bisa memilih perjalanan dari Terminal Mengwi, Badung, tujuan Jakarta, Bandung, Semarang, DI Yogyakarta atau sejumlah kota besar lainnya di Provinsi Jawa Timur.

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Tersedia executive bus hingga suite class untuk perjalanan yang memakan waktu 1 x 24 jam.

Harga relatif lebih murah dari tiket pesawat terbang.

Jadwal & tiket bus AKAP Terminal Mengwi Bali ke sejumlah terminal di Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Madiun, Kediri, dan Malang, Selasa (18/8), lengkap
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TAGS   Bus AKAP Jadwal Bus AKAP Harga Tiket Bus AKAP pulau jawa Bali Terminal Mengwi PO 27 Trans PO Putra Pandawa Karya PO Madu Kismo PO Medali Emas

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