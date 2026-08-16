Garuda Buka Penerbangan Reguler Rute Bali – Bandung, Wisatawan Berdatangan

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bandara I Gusti Ngurah Rai menyambut penerbangan perdana rute Bandung, Jawa Barat - Denpasar, Bali.

Penerbangan rute Bali – Bandung - Bali dimulai Jumat (14/8) lalu oleh maskapai nasional Garuda Indonesia.

Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA335 berangkat perdana dari Bandara I Gusti Ngurah Rai pada pukul 09.44 WITA dengan membawa 162 penumpang.

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Penerbangan ini tiba di Bandung pada pukul 10.15 WIB, sekaligus menjadi penerbangan pesawat jet perdana yang tiba di Bandara Husein Sastranegara pasca-optimalisasi aiport ini.

“Penerbangan perdana rute ini menandakan reoptimalisasi kembali Bandara Husein Sastranegara Bandung untuk penerbangan reguler.

Pembukaan rute ini bertepatan dengan momen HUT ke-81 Republik Indonesia,” kata Pgs. General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai Purna Irawan dilansir dari Antara.

Sebaliknya, penerbangan rute Bandung ke Bali dilayani melalui penerbangan GA334 yang berangkat pada pukul 11.47 WIB dan tiba di Bandara I Gusti Ngurah Rai pada pukul 14.30 WITA dengan mengangkut 162 penumpang.

“Kami menyambut baik hadirnya penerbangan perdana dari dan menuju Bandung, momentum ini menjadi semakin istimewa karena berlangsung di tengah semangat menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia.