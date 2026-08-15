Mengulik Nusantara: Destinasi Kuliner & Budaya Sembilan Pulau di Tabanan Bali

bali.jpnn.com, TABANAN - Nuanu Creative City resmi membuka Nusantara, sebuah destinasi kuliner dan budaya di kawasan seluas 44 hektare di Tabanan, Bali, Jumat (14/8) malam.

Kehadirannya menjadi angin segar di tengah maraknya konsep kuliner asing di Bali, dengan memboyong keautentikan rasa, seni, dan tradisi lokal dari sembilan pulau di Indonesia.

Nusantara dirancang sebagai perjalanan lintas kepulauan, mulai dari kuliner tradisional, fine dining kontemporer, kopi nusantara, hingga pameran artefak langka.

Ada empat area utama Nusantara.

Ada Warung Nine Islands yang menyajikan kuliner khas Jawa, Sumatra, Bali, Lombok, Sulawesi, Kalimantan, Sumba, Flores, hingga Madura dengan teknik memasak asli dan bumbu segar gilingan tangan.

Semua masakan itu di bawah kendali Chef James Ephraim dan Wayan Mustika.

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Ada juga Meja 36, area fine dining yang mengolah bahan lokal autentik menjadi hidangan Indonesia kontemporer tanpa menghilangkan karakter rasa aslinya.

Tersedia juga The Mangrove Café, tempat bersantai yang menyajikan kopi single-origin asal Sumatra, Jawa, Sulawesi, dan Flores, dipadukan dengan kreasi jajanan pasar seperti pandan, gula aren, klepon, dan dadar gulung.