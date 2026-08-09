Pengunjung IYF 2026 Melonjak, INSA Sorot Regulasi Khusus Kapal Wisata

bali.jpnn.com, BENOA - Ajang INSA Yacht Festival (IYF) 2026 yang berlangsung pada 7–9 Agustus 2026 di Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali, mencatatkan rekor pengunjung tertinggi sepanjang sejarah.

Event dua tahunan edisi ketiga ini sukses menyedot lebih dari 4.000 pengunjung dan 5.000 pendaftar registrasi, melonjak lebih dari dua kali lipat dibanding edisi 2024.

Wakil Ketua Umum DPP INSA Nova Y. Mugijanto menjelaskan bahwa IYF tahun ini mengusung tiga tema utama: Wellness Tourism, Marine Tourism, dan Gastronomy.

"Wisata bahari telah bertransformasi menjadi bagian dari marine lifestyle yang memadukan kesehatan, rekreasi, budaya, kuliner, hingga gaya hidup berlayar," ujar Nova Y. Mugiyanto di Pelabuhan Benoa, Sabtu (8/8) kemarin.

Ketua Penyelenggara INSA Yacht Festival 2026 ini mengatakan selama tiga hari, festival diisi beragam agenda unik.

Mulai dari yacht exhibition, pilates on yacht, sunset dinner cruise, hingga diskusi talkshow interaktif yang diselenggarakan langsung di atas kapal.

Tak hanya untuk pelaku industri, IYF 2026 juga menghadirkan Education Tour yang melibatkan 400 siswa SD, SMA, hingga mahasiswa Poltekpar Bali untuk mengenalkan standar hospitality industri kapal wisata.

Terkait pemilihan lokasi di Bali, Nova Y. Mugiyanto mengungkapkan bahwa Bali saat ini merupakan satu-satunya destinasi di Indonesia yang memiliki fasilitas marina berstandar internasional yang memadai.