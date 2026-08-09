IYF 2026: Indonesia Pacu Wisata Yacht, Belajar dari Mediterania & Australia

bali.jpnn.com, BENOA - Bali kembali menegaskan posisinya sebagai pusat wisata bahari nasional melalui ajang INSA Yacht Festival (IYF) 2026.

Ajang dua tahunan ke-3 bentukan Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) ini berlangsung di Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali, pada 7–9 Agustus 2026.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengatakan IYF 2026 menjadi etalase penting yang menunjukkan kesiapan ekosistem marine tourism Indonesia menuju standar kelas dunia.

"Wisata yacht merupakan satu dari tiga pilar utama pengembangan wisata bahari berkualitas, berdampingan dengan cruise dan diving," ujar Menpar Widiyanti, Sabtu (8/8) petang kemarin.

Menpar Widiyanti membandingkan potensi Indonesia dengan Laut Mediterania.

Menurutnya, garis pantai Indonesia mencapai 99.000 km, jauh melampaui Mediterania yang sepanjang 46.000 km.

Namun, perairan Mediterania sudah disokong lebih dari 1.000 marina, sedangkan Indonesia saat ini baru memiliki 30 marina tingkat nasional.

"Potensi ekonomi yacht tourism sangat besar.