JPNN.com

JPNN.com Bali Destinasi IYF 2026: Indonesia Pacu Wisata Yacht, Belajar dari Mediterania & Australia

IYF 2026: Indonesia Pacu Wisata Yacht, Belajar dari Mediterania & Australia

Minggu, 09 Agustus 2026 – 12:07 WIB
IYF 2026: Indonesia Pacu Wisata Yacht, Belajar dari Mediterania & Australia - JPNN.com Bali
Menpar Widiyanti Putri Wardhana memberikan keterangan kepada awak media seusai menghadiri INSA Yacht Festival (IYF) 2026 di Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali, Sabtu (8/8) petang. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, BENOA - Bali kembali menegaskan posisinya sebagai pusat wisata bahari nasional melalui ajang INSA Yacht Festival (IYF) 2026.

Ajang dua tahunan ke-3 bentukan Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) ini berlangsung di Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali, pada 7–9 Agustus 2026.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengatakan IYF 2026 menjadi etalase penting yang menunjukkan kesiapan ekosistem marine tourism Indonesia menuju standar kelas dunia.

Baca Juga:

"Wisata yacht merupakan satu dari tiga pilar utama pengembangan wisata bahari berkualitas, berdampingan dengan cruise dan diving," ujar Menpar Widiyanti, Sabtu (8/8) petang kemarin.

Menpar Widiyanti membandingkan potensi Indonesia dengan Laut Mediterania.

Menurutnya, garis pantai Indonesia mencapai 99.000 km, jauh melampaui Mediterania yang sepanjang 46.000 km.

Baca Juga:

Namun, perairan Mediterania sudah disokong lebih dari 1.000 marina, sedangkan Indonesia saat ini baru memiliki 30 marina tingkat nasional.

"Potensi ekonomi yacht tourism sangat besar.

Bali kembali menegaskan posisinya sebagai pusat wisata bahari nasional melalui ajang INSA Yacht Festival (IYF) 2026 yang dihadiri Menpar Widiyanti Putri Wardana
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   INSA Yacht Festival 2026 IYF 2026 Marina yacht Bali Mediterania Australia Menpar Widiyanti Putri Wardhana Indonesian National Shipowners’ Association turis

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persib Bertahan di Bali, Igor Tolic Sentil Kekuatan Bali United & Sabah FC - JPNN.com Bali

    Persib Bertahan di Bali, Igor Tolic Sentil Kekuatan Bali United & Sabah FC

  2. Bali United Tantang Persib & Sabah FC, Ini Jadwal & Harga Tiketnya, Gas! - JPNN.com Bali

    Bali United Tantang Persib & Sabah FC, Ini Jadwal & Harga Tiketnya, Gas!

  3. Marcos Santos Sesumbar Menjelang Derbi Jatim: Arema FC Raja Piala Presiden! - JPNN.com Bali

    Marcos Santos Sesumbar Menjelang Derbi Jatim: Arema FC Raja Piala Presiden!

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU