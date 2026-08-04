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JPNN.com Bali Destinasi Kualitas Turis Asing Meningkat, Okupansi Hotel Bintang Lima Melonjak, Sebegini

Kualitas Turis Asing Meningkat, Okupansi Hotel Bintang Lima Melonjak, Sebegini

Selasa, 04 Agustus 2026 – 10:46 WIB
Kualitas Turis Asing Meningkat, Okupansi Hotel Bintang Lima Melonjak, Sebegini - JPNN.com Bali
Ilustrasi turis asing saat menginap di hotel bintang lima, Hotel Westin Nusa Dua di The Nusa Dua, Bali. Foto: ANTARA/Roy Rosa Bachtiar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Badan Pusat Statistik (BPS) Bali mencatat peningkatan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang pada Juni 2026.

Lonjakan keterisian ini didorong oleh meningkatnya kualitas dan daya beli turis asing yang berlibur ke Pulau Bali.

Kepala BPS Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan mengungkapkan, okupansi hotel bintang pada Juni 2026 mencapai 64,87 persen.

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Angka tersebut naik 3,71 persen poin secara bulanan (month-to-month) dan tumbuh 0,21 persen poin secara tahunan (year-on-year).

Sektor hotel bintang lima menjadi penyumbang keterisian tertinggi, mencapai 72,34 persen.

Hotel bintang dua menyusul berikutnya sebesar 63,96 persen, bintang empat 60,95 persen, bintang tiga 58,22 persen, dan bintang satu 45,96 persen.

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"Meski jumlah kunjungan wisatawan sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya, TPK kita justru menunjukkan tren membaik.

Peningkatan signifikan terjadi pada klasifikasi hotel bintang lima," ujar Agus Gede Hendrayana Hermawan dilansir dari Antara.

Kepala BPS Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan mengungkapkan, okupansi hotel bintang pada Juni 2026 mencapai 64,87 persen.
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TAGS   turis turis asing wisman tingkat penghunian kamar hotel okupansi hotel berbintang BPS Bali wisatawan Kepala BPS Bali Agus Gede Hendrayana

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