Kualitas Turis Asing Meningkat, Okupansi Hotel Bintang Lima Melonjak, Sebegini

bali.jpnn.com, DENPASAR - Badan Pusat Statistik (BPS) Bali mencatat peningkatan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang pada Juni 2026.

Lonjakan keterisian ini didorong oleh meningkatnya kualitas dan daya beli turis asing yang berlibur ke Pulau Bali.

Kepala BPS Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan mengungkapkan, okupansi hotel bintang pada Juni 2026 mencapai 64,87 persen.

Angka tersebut naik 3,71 persen poin secara bulanan (month-to-month) dan tumbuh 0,21 persen poin secara tahunan (year-on-year).

Sektor hotel bintang lima menjadi penyumbang keterisian tertinggi, mencapai 72,34 persen.

Hotel bintang dua menyusul berikutnya sebesar 63,96 persen, bintang empat 60,95 persen, bintang tiga 58,22 persen, dan bintang satu 45,96 persen.

"Meski jumlah kunjungan wisatawan sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya, TPK kita justru menunjukkan tren membaik.

Peningkatan signifikan terjadi pada klasifikasi hotel bintang lima," ujar Agus Gede Hendrayana Hermawan dilansir dari Antara.