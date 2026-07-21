AHY Optimistis BMTH Jadi Marina Terbesar di Asia Tenggara, Incar Turis Sultan

bali.jpnn.com, DENPASAR - Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menegaskan pembangunan Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) di Pelabuhan Benoa bukan sekadar menghadirkan marina internasional, melainkan membangun ekosistem pariwisata bahari terpadu.

Proyek pembangunan BMTH Pelabuhan Benoa ditargetkan rampung dan beroperasi penuh pada akhir 2028.

"Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia.

Sudah sepatutnya kita menjadi hub sekaligus pusat wisata bahari mendunia.

Visinya menjadikan kawasan ini sebagai salah satu marina terbesar dan terbaik di Asia Tenggara," ujar Menko AHY saat meninjau lokasi BMTH Pelabuhan Benoa, Denpasar, Selasa (21/7).

Menurutnya, BMTH dirancang menjadi kawasan marina modern yang mampu menampung hingga 188 yacht, termasuk super yacht dan mega yacht.

BMTH juga menyediakan fasilitas tambat bagi hingga lima kapal pesiar berukuran besar.

Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan berkualitas (high-spending tourism) yang tidak hanya menikmati keindahan alam dan budaya Bali, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat lokal.