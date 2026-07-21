JPNN.com

JPNN.com Bali Destinasi AHY Optimistis BMTH Jadi Marina Terbesar di Asia Tenggara, Incar Turis Sultan

AHY Optimistis BMTH Jadi Marina Terbesar di Asia Tenggara, Incar Turis Sultan

Selasa, 21 Juli 2026 – 21:50 WIB
AHY Optimistis BMTH Jadi Marina Terbesar di Asia Tenggara, Incar Turis Sultan - JPNN.com Bali
Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY mengecek ponton marina di lokasi proyek BMTH Pelabuhan Benoa, Selasa (21/7). Foto: Kemenko Infra dan Pembangunan Kewilayahan

bali.jpnn.com, DENPASAR - Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menegaskan pembangunan Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) di Pelabuhan Benoa bukan sekadar menghadirkan marina internasional, melainkan membangun ekosistem pariwisata bahari terpadu.

Proyek pembangunan BMTH Pelabuhan Benoa ditargetkan rampung dan beroperasi penuh pada akhir 2028.

"Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia.

Baca Juga:

Sudah sepatutnya kita menjadi hub sekaligus pusat wisata bahari mendunia.

Visinya menjadikan kawasan ini sebagai salah satu marina terbesar dan terbaik di Asia Tenggara," ujar Menko AHY saat meninjau lokasi BMTH Pelabuhan Benoa, Denpasar, Selasa (21/7).

Menurutnya, BMTH dirancang menjadi kawasan marina modern yang mampu menampung hingga 188 yacht, termasuk super yacht dan mega yacht.

Baca Juga:

BMTH juga menyediakan fasilitas tambat bagi hingga lima kapal pesiar berukuran besar.

Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan berkualitas (high-spending tourism) yang tidak hanya menikmati keindahan alam dan budaya Bali, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat lokal.

Proyek pembangunan BMTH Pelabuhan Benoa ditargetkan rampung dan beroperasi penuh pada akhir 2028 dan menargetkan turis sultan
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Bali Maritime Tourism Hub Marina pelabuhan benoa Asia Tenggara Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono Bali turis wisatawan

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Profil Bek Anyar Bali United Thomas Lam: Reuni dengan Thom Haye & Johnny Jansen - JPNN.com Bali

    Profil Bek Anyar Bali United Thomas Lam: Reuni dengan Thom Haye & Johnny Jansen

  2. Bali United Rekrut Eks Bek Liga Siprus Thomas Lam, Tandem Pas Joao Ferrari - JPNN.com Bali

    Bali United Rekrut Eks Bek Liga Siprus Thomas Lam, Tandem Pas Joao Ferrari

  3. Piala AFF 2026: Thom Haye Fokus Setiap Laga, Ogah Sentil Kekuatan Lawan - JPNN.com Bali

    Piala AFF 2026: Thom Haye Fokus Setiap Laga, Ogah Sentil Kekuatan Lawan

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU