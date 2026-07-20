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JPNN.com Bali Destinasi Kemenpar Garap Paket Wisata 4B, Urai Penumpukan Wisatawan di Bali Selatan

Kemenpar Garap Paket Wisata 4B, Urai Penumpukan Wisatawan di Bali Selatan

Senin, 20 Juli 2026 – 21:04 WIB
Kemenpar Garap Paket Wisata 4B, Urai Penumpukan Wisatawan di Bali Selatan - JPNN.com Bali
Menpar Widiyanti Putri Wardhana (tengah) memaparkan pandangannya saat Rapat Koordinasi Pembangunan Wilayah Bali di Denpasar, Senin (20/7). Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana mengaku sedang menyusun kembali pola perjalanan wisata 4B atau Banyuwangi, Bali Utara, Bali Barat, dan Bali Timur.

Menpar Widiyanti saat Rapat Koordinasi Pembangunan Wilayah Bali di Denpasar, Senin (20/7) mengatakan pola perjalanan wisata ini penting untuk pemerataan wisatawan yang selama ini bertumpu di perkotaan Bali.

Pola perjalanan tersebut adalah pemetaan rute wisata secara berkelanjutan dimulai dari titik masuk wisatawan.

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“Kondisi kepadatan karena 70 persen turis saat ini berpusat di Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan).

Kami membutuhkan penyebaran daya tarik wisata agar wisatawan turut menyebar,” ujar Menpar Widiyanti Putri Wardhana dilansir dari Antara.

Sebelumnya, Kemenpar fokus pada pengembangan destinasi 3B, yakni Banyuwangi, Bali Utara dan Bali Barat.

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Pada pola baru nanti, akan masuk Karangasem yang terletak di Bali Timur.

“Mereka diarahkan ke daya tarik wisata mana saja, menginap di mana saja, dan kegiatannya.

Widiyanti Putri Wardhana mengaku sedang menyusun kembali pola perjalanan wisata 4B atau Banyuwangi, Bali Utara, Bali Barat, dan Bali Timur.
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TAGS   Kemenpar kementerian pariwisata Menpar Widiyanti Putri Wardhana Pola Wisata 4B Banyuwangi bali utara bali barat bali timur wisatawan turis

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