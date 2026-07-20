JPNN.com

JPNN.com Bali Destinasi Info Jadwal dan Harga Tiket Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Senin (20/7)

Info Jadwal dan Harga Tiket Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Senin (20/7)

Senin, 20 Juli 2026 – 06:11 WIB
Info Jadwal dan Harga Tiket Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Senin (20/7) - JPNN.com Bali
Bus Setiawan melintas di Jalan Cokroaminoto, Denpasar, menuju Terminal Mengwi, Badung untuk membawa penumpang dari Bali menuju ke sejumlah kota di Pulau Jawa. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi Anda yang hendak melakukan perjalanan keluar masuk Bali pada Senin hari ini (20/7), tidak perlu khawatir.

Banyak pilihan perjalanan keluar masuk Pulau Bali.                                                  

Bisa melalui udara, laut atau jalur darat.

Baca Juga:

Pilihan jalur darat yang representatif untuk perjalanan jarak jauh adalah memakai bus.

Sejumlah Perusahaan Otobus (PO) melayani perjalanan jarak jauh dari Bali menuju sejumlah terminal besar di Jakarta, Bandung dan Pulau Jawa lainnya.

Anda bisa memilih perjalanan dari Terminal Mengwi, Badung, tujuan Jakarta, Bandung, Semarang, DI Yogyakarta atau sejumlah kota besar lainnya di Provinsi Jawa Timur.

Baca Juga:

Tersedia executive bus hingga suite class untuk perjalanan yang memakan waktu 1 x 24 jam.

Harga relatif lebih murah dari tiket pesawat terbang.

Jadwal & tiket bus AKAP Terminal Mengwi Bali ke sejumlah terminal di Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Madiun, Kediri, dan Malang, Senin (20/7), lengkap
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Bus AKAP Jadwal Bus AKAP Harga Tiket Bus AKAP pulau jawa Bali Terminal Mengwi PO Setiawan PO Surya Trans PO Mtrans PO Gunung Harta

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Piala AFF 2026: Thom Haye Fokus Setiap Laga, Ogah Sentil Kekuatan Lawan - JPNN.com Bali

    Piala AFF 2026: Thom Haye Fokus Setiap Laga, Ogah Sentil Kekuatan Lawan

  2. Piala AFF 2026: John Herdman Usung Misi Putus Kutukan Runner-up, Fokus Taktik - JPNN.com Bali

    Piala AFF 2026: John Herdman Usung Misi Putus Kutukan Runner-up, Fokus Taktik

  3. Bhayangkara FC Bedol Desa, Lepas 16 Pemain, Paul Munster Ikut Hengkang? - JPNN.com Bali

    Bhayangkara FC Bedol Desa, Lepas 16 Pemain, Paul Munster Ikut Hengkang?

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU