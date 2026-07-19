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TransNusa Buka Rute Denpasar – Waingapu & Wakatobi, Posisi Bandara Bali Kuat

Minggu, 19 Juli 2026 – 18:28 WIB
TransNusa Buka Rute Denpasar – Waingapu & Wakatobi, Posisi Bandara Bali Kuat - JPNN.com Bali
Maskapai TransNusa mendarat di Bandara I Gusti Ngurah Rai. TransNusa membuka rute baru Denpasar - Waingapu dan Wakatobi. Foto: TransNusa

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali menambah dua rute domestik baru, dari dan ke Waingapu, Nusa Tenggara Timur (NTT) serta Wakatobi Matahora, Sulawesi Tenggara.

Dua rute penerbangan baru ini dioperasikan oleh maskapai TransNusa.

Penerbangan perdana rute Bali menuju Waingapu dilayani sejak Rabu (15/7) lalu, sedangkan rute menuju Wakatobi Matahora pada Kamis (16/7).

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Pesawat Comac ARJ-21 dengan nomor penerbangan 8B-5652 lepas landas dari Bali pada Rabu (15/7) pukul 08.19 WITA dengan mengangkut 88 penumpang.

Penerbangan sebaliknya dari Waingapu (WGP) dengan nomor penerbangan 8B-5653 mendarat di Bali pada pukul 12.24 WITA dengan membawa sebanyak 94 penumpang.

Keesokan harinya pada Kamis pagi, Bandara I Gusti Ngurah Rai kembali melepas penerbangan perdana untuk rute Bali (DPS) menuju Wakatobi Matahora (WNI).

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Pesawat dengan nomor penerbangan 8B-5662 berangkat pada pukul 08.10 WITA dengan membawa 90 penumpang.

Rute sebaliknya dengan nomor penerbangan 8B-5663 tiba di Bali pada pukul 13.32 WITA dengan mengangkut 70 penumpang.

Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali menambah dua rute domestik baru, dari dan ke Waingapu, Nusa Tenggara Timur (NTT) serta Wakatobi Matahora, Sulawesi Tenggara.
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TAGS   Trans Nusa Maskapai Trans Nusa Bandara I Gusti Ngurah Rai waingapu Wakatobi Rute Denpasar - Waingapu Rute Denpasar - Wakatobi turis wisatawan Bali

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