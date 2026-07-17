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Ekspansi ke Bali, TANRISE Bangun VASA Hotel Ubud Senilai Rp1 Triliun

Jumat, 17 Juli 2026 – 17:11 WIB
Ekspansi ke Bali, TANRISE Bangun VASA Hotel Ubud Senilai Rp1 Triliun - JPNN.com Bali
Ilustrasi VASA Hotel Ubud yang berdiri di atas lahan suci seluas 7,39 hektare yang berbatasan langsung dengan tebing eksotis Sungai Ayung, Ubud, Gianyar. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, GIANYAR - PT. Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk (TANRISE) melebarkan sayap prestisiusnya ke Pulau Bali setelah melakukan soft opening VASA Suite di pusat Kota Surabaya, Jawa Timur.

Manajemen melaksanakan prosesi groundbreaking untuk mahakarya terbarunya, VASA Hotel Ubud, Bali, Kamis (16/7).

Langkah ekspansi masif ini menelan total investasi fantastis sebesar Rp1 triliun.

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Berdiri di atas lahan suci seluas 7,39 hektare yang berbatasan langsung dengan tebing eksotis Sungai Ayung, Ubud, proyek berskala global ini diproyeksikan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan wellness tourism kelas dunia di Bali.

Ekspansi ini membawa misi besar untuk membawa produk kebanggaan Indonesia ke panggung dunia.

Properti ini didesain bukan sekadar sebagai akomodasi, melainkan sebuah warisan yang menghargai alam.

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"Di Ubud, kami tidak sekadar membangun akomodasi mewah.

Kami sedang mengukir legacy, wadah di mana kemewahan modern tunduk pada keindahan alam dan kearifan lokal.

Manajemen PT. Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk (TANRISE) melaksanakan prosesi groundbreaking untuk mahakarya terbarunya, VASA Hotel Ubud, Bali, Kamis (16/7).
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TAGS   Bali PT. Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk TANRISE VASA Hotel Ubud properti Properti Premium investasi Sungai Ayung Ubud Wellness Tourism

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