Koster Semringah Turis ke Bali Tembus 7 Juta, Layanan Imigrasi Jadi Kunci

bali.jpnn.com, KUTA - Kualitas pelayanan keimigrasian menjadi kunci utama dalam menjaga reputasi pariwisata Bali di mata wisatawan mancanegara (wisman).

Hal ini ditegaskan Gubernur Bali Wayan Koster seiring melonjaknya arus kunjungan turis asing ke Pulau Bali yang kini mendekati tujuh juta kunjungan.

"Kalau salah dalam memberikan pelayanan, maka akan sangat berdampak bagi pariwisata Bali,” ujar Gubernur Koster di sela-sela Bazar Pelayanan Publik yang diinisiasi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali di Pantai Kuta, Badung, Sabtu (4/7).

Koster mengatakan sektor keimigrasian memiliki posisi strategis karena berhubungan langsung dengan kenyamanan wismn serta reputasi Bali sebagai destinasi wisata internasional.

Namun, Koster juga mengingatkan bahwa dengan beban pelayanan keimigrasian yang kini termasuk salah satu yang tertinggi di Indonesia, urusan ini tidak bisa lagi hanya bertumpu pada instansi vertikal.

Menurut Koster, diperlukan sinergi kuat dari seluruh pemangku kepentingan di Bali untuk memastikan layanan tetap cepat, tepat, dan adaptif.

Oleh karena itu, Koster mengapresiasi terobosan Kejati Bali yang menghadirkan berbagai layanan pemerintah dalam satu lokasi (bazar pelayanan publik) sebagai langkah nyata mempermudah akses masyarakat.

“Inovasi seperti inilah yang dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan publik secara modern,” kta Koster.