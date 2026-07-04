Intip Keseruan Wahana Baru & Edukasi Satwa di Marine Safari Bali, Dijamin Puas

bali.jpnn.com, GIANYAR - Banyak keluarga berburu destinasi wisata yang tidak hanya menghibur, tetapi juga edukatif selama libur sekolah.

Menjawab kebutuhan tersebut, Marine Safari Bali yang berlokasi di kawasan Taman Safari Bali, Gianyar, hadir menawarkan pengalaman liburan seru yang memadukan petualangan, edukasi, dan konservasi laut.

Sebagai taman laut terbesar di Indonesia, destinasi ini menjadi rumah bagi lebih dari 10.000 satwa laut dan darat dari 300 spesies.

Seluruh satwa ini tersebar di enam zona ekosistem imersif yang menyerupai habitat aslinya, mulai dari hutan hujan tropis hingga lautan lepas.

"Kami percaya proses belajar akan lebih bermakna ketika dialami secara langsung.

Melalui interaksi dekat dengan satwa laut, kami berharap dapat menumbuhkan kepedulian terhadap ekosistem laut sekaligus menginspirasi generasi muda untuk aktif dalam konservasi," ujar General Manager Marine Safari Bali Laetitia Delvart dalam pernyataan resminya.

Para pengunjung tidak hanya menonton satwa secara pasif, tetapi bisa menikmati berbagai program interaktif harian.

Mereka dapat memberi makan ikan pari secara langsung di Ray Bay, mengikuti Gills and Thrills Shark Encounter, berinteraksi dengan hiu bambu dan bintang laut di kolam sentuh Estuary Zone.