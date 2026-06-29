JPNN.com

JPNN.com Bali Destinasi Cek Jadwal dan Harga Tiket Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Senin (29/6)

Cek Jadwal dan Harga Tiket Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Senin (29/6)

Senin, 29 Juni 2026 – 06:09 WIB
Cek Jadwal dan Harga Tiket Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Senin (29/6) - JPNN.com Bali
Ilustrasi bus Wisata Komodo rute Denpasar - Yogyakarta mengangkut penumpang setelah bergerak dari Terminal Mengwi, Badung, menuju Pulau Jawa. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi Anda yang hendak melakukan perjalanan keluar masuk Bali pada Senin hari ini (29/6), tidak perlu khawatir.

Banyak pilihan perjalanan keluar masuk Pulau Bali.                                                  

Bisa melalui udara, laut atau jalur darat.

Baca Juga:

Pilihan jalur darat yang representatif untuk perjalanan jarak jauh adalah memakai bus.

Sejumlah Perusahaan Otobus (PO) melayani perjalanan jarak jauh dari Bali menuju sejumlah terminal besar di Jakarta, Bandung dan Pulau Jawa lainnya.

Anda bisa memilih perjalanan dari Terminal Mengwi, Badung, tujuan Jakarta, Bandung, Semarang, DI Yogyakarta atau sejumlah kota besar lainnya di Provinsi Jawa Timur.

Baca Juga:

Tersedia executive bus hingga suite class untuk perjalanan yang memakan waktu 1 x 24 jam.

Harga relatif lebih murah dari tiket pesawat terbang.

Jadwal & tiket bus AKAP Terminal Mengwi Bali ke sejumlah terminal di Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Madiun, Kediri, dan Malang, Senin (29/6), lengkap!
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Bus AKAP Jadwal Bus AKAP Harga Tiket Bus AKAP pulau jawa Bali Terminal Mengwi PO Wisata Komodo PO Tami Jaya PO Kramat Djati PO Pahala Kencana

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. PSSI Coach Educator: Juru Taktik Bali United Bersanding dengan Eks Pelatih Timnas - JPNN.com Bali

    PSSI Coach Educator: Juru Taktik Bali United Bersanding dengan Eks Pelatih Timnas

  2. Dua Penggawa Muda Bali United Tembus Timnas U17 Kontra Malaysia di Solo - JPNN.com Bali

    Dua Penggawa Muda Bali United Tembus Timnas U17 Kontra Malaysia di Solo

  3. Dua Eks Pemain Bali United Bergabung Semen Padang, Novri Menyusul Rahmat - JPNN.com Bali

    Dua Eks Pemain Bali United Bergabung Semen Padang, Novri Menyusul Rahmat

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU