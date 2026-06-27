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Dolar AS Menguat, Belanja Turis Asing di Bali Tembus Rp 2,11 Juta Per Malam

Sabtu, 27 Juni 2026 – 19:11 WIB
Dolar AS Menguat, Belanja Turis Asing di Bali Tembus Rp 2,11 Juta Per Malam - JPNN.com Bali
Turis asing mendarat di Bandara Ngurah Rai. Turis asing berbondong-bondong ke Bali karena dolar menguat. Dok:JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali menyatakan perubahan kurs nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah mempengaruhi nominal belanja turis asing di Pulau Dewata.

BPS Bali mencatat belanja wisatawan mancanegara (wisman) meningkat menjadi Rp2,11 juta per malam.

Angka ini meningkat Rp60 ribu dibandingkan 2024 yang mencapai Rp2,05 juta.

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Angka itu lebih tinggi dibandingkan belanja wisman secara nasional yang mencapai Rp2,02 juta.

“Mereka beruntung karena kursnya naik, mengeluarkan uang yang lebih kecil saja sebenarnya mereka mendapatkan fasilitas yang lebih bagus,” kata Kepala BPS Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan dilansir dari Antara.

Agus Gede Hendrayana Hermawan menambahkan meski jumlah belanja wisman itu tampak naik, tetapi kondisi itu dipengaruhi karena menguatnya dolar AS.

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Pada 2024, kurs yang digunakan untuk mengukur pengeluaran wisman di Bali adalah Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia sebesar Rp15.850 per dolar AS.

Pada 2025, kurs sudah berubah seiring penguatan dolar AS mencapai Rp16.478.

BPS Bali menyatakan perubahan kurs nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah mempengaruhi nominal belanja turis asing di Pulau Dewata
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TAGS   dolar dolar amerika Rupiah turis turis asing wisman Bali BPS Bali Belanja Wisman wisatawan

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