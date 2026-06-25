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JPNN.com Bali Destinasi Virgin Buka Lagi Jalur Canberra, Australia Negara dengan Rute Terbanyak ke Bali

Virgin Buka Lagi Jalur Canberra, Australia Negara dengan Rute Terbanyak ke Bali

Kamis, 25 Juni 2026 – 07:13 WIB
Virgin Buka Lagi Jalur Canberra, Australia Negara dengan Rute Terbanyak ke Bali - JPNN.com Bali
Virgin Australia Airlines mengisi bahan bakar di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Virgin Australia melakukan reaktivitas rute Canberra - Denpasar. Foto: Pertamina

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bandara I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali, kian padat dengan rute internasional.

Hal ini ditandai dengan langkah maskapai Virgin Australia mengaktifkan kembali (reaktivasi) rute penerbangan langsung Canberra (CBR) – Denpasar (DPS) sejak Senin (22/6) malam.

Pembukaan rute Canberra ini sekaligus menambah jumlah destinasi di Australia yang terhubung dengan Bali.

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Australia sekaligus menjadi negara dengan jumlah rute penerbangan terbanyak yang dilayani oleh Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali dengan 12 rute.

Adapun 12 rute yang terhubung secara langsung dengan Bali adalah Perth, Melbourne, Sydney, Brisbane, Adelaide, Gold Coast, Darwin, Cairns, Newcastle, Avalon, Sunshine Coast, serta Canberra sebagai rute terbaru.

“Dengan beroperasinya rute ini, Canberra resmi menjadi rute internasional ke-41 yang dilayani oleh Bandara I Gusti Ngurah Rai.

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Saat ini, total sudah ada 43 maskapai penerbangan yang melayani rute langsung dari dan ke Bali,” ujar General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai Nugroho Jati dilansir dari Antara.

Australia masih menempati urutan pertama negara dengan jumlah kedatangan turis asing terbanyak di Bali hingga Mei 2026, dengan jumlah 664 ribu wisatawan.

Australia sekaligus menjadi negara dengan jumlah rute penerbangan terbanyak yang dilayani oleh Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali dengan 12 rute.
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TAGS   Virgin Australia Maskapai Virgin Australia Bali Australia turis Rute Canberra - Denpasar wisatawan wisman bandara bali Bandara I Gusti Ngurah Rai

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