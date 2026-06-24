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Penglipuran Village Festival 2026 Siap Digelar 9-11 Juli, Bidik Turis Domestik

Rabu, 24 Juni 2026 – 07:55 WIB
Penglipuran Village Festival 2026 Siap Digelar 9-11 Juli, Bidik Turis Domestik - JPNN.com Bali
Wisatawan domestik memadati Desa Wisata Penglipuran, Bangli, Bali. Foto: Dok.JPNN.com

bali.jpnn.com, BANGLI - Pengelola Desa Wisata Penglipuran di Kelurahan Kubu Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli, Bali bekerja keras menggaet kunjungan wisatawan dengan menyasar turis domestik pada periode libur sekolah.

Salah satunya dengan menggelar Penglipuran Village Festival 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 9 – 11 Juli.

Menurut Kepala Pengelola Desa Wisata Penglipuran Wayan Sumiarsa, berdasar pengalaman tahun lalu, libur sekolah mampu mendongkrak kunjungan wisatawan di kawasan wisata itu.

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“Kami optimistis berdasar pengalaman tahun sebelumnya.

Target kami, 3.000-4.000 wisatawan datang per hari, dan seperti hari biasa didominasi wisatawan domestik,” ujar Wayan Sumiarsa dilansir dari Antara.

Berdasar catatannya, wisatawan paling membludak datang pada hari pertama.

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Pasalnya, pada hari itu akan berlangsung tarian massal di tengah jalan desa oleh ratusan penari yang menjadi ciri khas Penglipuran.

“Kami menargetkan kunjungan selama festival itu akan kelihatan naik di puncaknya yaitu hari pembukaan, ada tarian massal tari Pendet.

Penglipuran Village Festival 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 9 – 11 Juli. Pengelola Desa Wisata Penglipuran menargetkan wisatawan domestik
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TAGS   Penglipuran Village Festival 2026 desa wisata penglipuran turis wisatawan wisatawan domestik libur sekolah

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