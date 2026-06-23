JPNN.com

JPNN.com Bali Destinasi Jadwal & Harga Tiket Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Selasa (23/6), Sebegini!

Jadwal & Harga Tiket Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Selasa (23/6), Sebegini!

Selasa, 23 Juni 2026 – 06:02 WIB
Jadwal & Harga Tiket Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Selasa (23/6), Sebegini! - JPNN.com Bali
Ilustrasi bus SPS Liner parkir dan siap membawa penumpang dari Terminal Mengwi, Badung, Bali ke sejumlah kota tujuan di Pulau Jawa. Foto: Instagram @spsliner.official

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi Anda yang hendak melakukan perjalanan keluar masuk Bali pada Selasa hari ini (23/6), tidak perlu khawatir.

Banyak pilihan perjalanan keluar masuk Pulau Bali.                                                  

Bisa melalui udara, laut atau jalur darat.

Baca Juga:

Pilihan jalur darat yang representatif untuk perjalanan jarak jauh adalah memakai bus.

Sejumlah Perusahaan Otobus (PO) melayani perjalanan jarak jauh dari Bali menuju sejumlah terminal besar di Jakarta, Bandung dan Pulau Jawa lainnya.

Anda bisa memilih perjalanan dari Terminal Mengwi, Badung, tujuan Jakarta, Bandung, Semarang, DI Yogyakarta atau sejumlah kota besar lainnya di Provinsi Jawa Timur.

Baca Juga:

Tersedia executive bus hingga suite class untuk perjalanan yang memakan waktu 1 x 24 jam.

Harga relatif lebih murah dari tiket pesawat terbang.

Jadwal & tiket bus AKAP Terminal Mengwi Bali ke sejumlah terminal di Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Madiun, Kediri, dan Malang, Selasa (23/6), lengkap
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Bus AKAP Jadwal Bus AKAP Harga Tiket Bus AKAP pulau jawa Bali Terminal Mengwi PO SPS Liner PO Sinar Jaya PO Mtrans PO Gunung Harta

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Rugi Besar, Denda Komdis PSSI Bikin Kantong Tim Bolong - JPNN.com Bali

    Bali United Rugi Besar, Denda Komdis PSSI Bikin Kantong Tim Bolong

  2. Bursa Transfer: Ragnar Batal, Bali United Incar Dua Pemain Eredivisie - JPNN.com Bali

    Bursa Transfer: Ragnar Batal, Bali United Incar Dua Pemain Eredivisie

  3. Bursa Transfer: Dikri Yusron dan Bali United Berpisah, Hanya Jadi Pajangan Tim - JPNN.com Bali

    Bursa Transfer: Dikri Yusron dan Bali United Berpisah, Hanya Jadi Pajangan Tim

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU