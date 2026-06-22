Bali Tourism Run Dongkrak Ekonomi Jatiluwih, Putar Uang Hingga Rp2 Miliar

bali.jpnn.com, TABANAN -

Ajang olahraga berbasis pariwisata (sport tourism) Bali Tourism Run terbukti sukses memberikan dampak instan bagi perekonomian lokal.

Sebagai pembuka rangkaian 100 Tahun Pariwisata Bali, gelaran ini diperkirakan sukses mencatatkan perputaran uang yang fantastis, mencapai Rp1,5 miliar hingga Rp2 miliar.

Ketua Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) Bali, I Putu Winastra, menjelaskan bahwa dampak ekonomi dari acara ini langsung dirasakan oleh masyarakat di sekitar Desa Wisata Jatiluwih.

Tidak hanya menjadi wadah berolahraga, Bali Tourism Run menciptakan efek domino yang positif bagi ekosistem pariwisata lokal.

Penginapan dan homestay milik warga di sekitar lokasi dipadati oleh para peserta dan pengunjung.

Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal kebanjiran berkah dari aktivitas belanja para pelari.

Selain perputaran uang, ajang ini menjadi panggung untuk memamerkan komitmen Bali dalam menjaga Jatiluwih sebagai destinasi berpredikat warisan budaya dunia dari UNESCO.

"Ini komitmen kita menjaga Bali sebagai destinasi kelas dunia yang menjunjung tinggi alam dan budaya berkelanjutan.