JPNN.com

JPNN.com Bali Destinasi Asita Bali Desak BI Beri Diskresi Cantumkan Harga Paket Wisata Memakai Dolar

Asita Bali Desak BI Beri Diskresi Cantumkan Harga Paket Wisata Memakai Dolar

Sabtu, 20 Juni 2026 – 15:18 WIB
Asita Bali Desak BI Beri Diskresi Cantumkan Harga Paket Wisata Memakai Dolar - JPNN.com Bali
Wisatawan asing melintas di jogging track Pantai Kuta, Badung, Bali. Foto: ANTARA/Fikri Yusuf

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali menegaskan bahwa seluruh transaksi di sektor pariwisata wajib menggunakan mata uang rupiah.

Berdasarkan Peraturan BI (PBI) Nomor 17/3/2015, sektor pariwisata belum masuk dalam daftar sektor yang dikecualikan dari kewajiban ini.

“Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI,” kata Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Ronald Dungdung Parluhutan dilansir dari Antara.

Baca Juga:

Hal ini berbeda dengan transaksi perdagangan internasional.

Pengecualian pada perdagangan internasional memberikan keleluasaan bagi eksportir untuk menggunakan mata uang asing dalam kontrak mereka.

Namun, regulasi tersebut dinilai belum berpihak pada industri pariwisata, khususnya Bali yang terdampak langsung dengan fluktuasi dolar.

Baca Juga:

Ketua Biro Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Bali, Putu Winastra, berharap ada ruang diskresi bagi pelaku usaha untuk mencantumkan harga paket wisata dalam mata uang asing, seperti dolar Amerika Serikat.

Putu Winastra menegaskan skema pembayaran nantinya akan tetap menggunakan rupiah sesuai kurs yang berlaku saat transaksi.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali menegaskan bahwa seluruh transaksi di sektor pariwisata wajib menggunakan mata uang rupiah.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   asita bali Bank Indonesia Perwakilan Bali Rupiah dolar Paket Wisata pariwisata bali wisatawan devisa Bali turis

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bursa Transfer: Dikri Yusron dan Bali United Berpisah, Hanya Jadi Pajangan Tim - JPNN.com Bali

    Bursa Transfer: Dikri Yusron dan Bali United Berpisah, Hanya Jadi Pajangan Tim

  2. Asisten Pelatih Kiper Persib Puji Fasilitas Latihan Bali United, Tolong Simak - JPNN.com Bali

    Asisten Pelatih Kiper Persib Puji Fasilitas Latihan Bali United, Tolong Simak

  3. Bursa Transfer: Persebaya Rekrut Lima Pemain Lokal Anyar, Eks PSM & Bali United - JPNN.com Bali

    Bursa Transfer: Persebaya Rekrut Lima Pemain Lokal Anyar, Eks PSM & Bali United

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU